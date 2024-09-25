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Posted 25 сентября, 14:12

Published 25 сентября, 14:12

Modified 25 сентября, 14:16

Updated 25 сентября, 14:16

Тюменцев предупреждают о воздушной тревоге

Тюменцев предупреждают о воздушной тревоге

25 сентября 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени власти намерены проверить систему оповещения населения. Состоится мероприятие второго октября.

С 10 часов 40 минут до 10 часов 45 минут по местному времени в регионе прозвучат сирены, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Как рассказали представители тюменских властей, в это время жителям города рекомендуется включить ТВ и радио, сигналы о тревоге пройдут через каналы гражданской обороны, а по основным сигналам вещания — таким как ТВ-каналы и радиостанции о тревоге объявят ведущие и дикторы.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени планируют возвести новый жилой комплекс.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Ложная тревога#Учебная тревога#Тревога
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