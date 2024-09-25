Тюменцев предупреждают о воздушной тревоге

Как рассказали представители тюменских властей, в это время жителям города рекомендуется включить ТВ и радио, сигналы о тревоге пройдут через каналы гражданской обороны, а по основным сигналам вещания — таким как ТВ-каналы и радиостанции о тревоге объявят ведущие и дикторы.