Тюменцев предупреждают о воздушной тревоге

Posted 25 сентября, 14:12
Published 25 сентября, 14:12
Modified 25 сентября, 14:16
Updated 25 сентября, 14:16
С 10 часов 40 минут до 10 часов 45 минут по местному времени в регионе прозвучат сирены, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
Как рассказали представители тюменских властей, в это время жителям города рекомендуется включить ТВ и радио, сигналы о тревоге пройдут через каналы гражданской обороны, а по основным сигналам вещания — таким как ТВ-каналы и радиостанции о тревоге объявят ведущие и дикторы.