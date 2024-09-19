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Posted 19 сентября, 09:55

Published 19 сентября, 09:55

Modified 19 сентября, 09:57

Updated 19 сентября, 09:57

Взрыв боеприпасов под Тверью может поставить рекорд Гиннеса как самый сильный в мире

Взрыв боеприпасов под Тверью может поставить рекорд Гиннеса как самый сильный в мире

19 сентября 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Подрыв боеприпасов под городом Торопец, что в Тверской области может стать самым мощным взрывом за всю историю. Эксперты зафиксировали колебания почти в 3 балла по шкале Рихтера.

Как сообщает портал «Новые Известия», этот подрыв может войти в книгу рекордов Гиннеса как самый мощных, затмив ликвидацию боеприпасов армии Вермахта, произошедший в 1947 году.

Произошедший под Тверью взрыв соответствует по силе подрыва одновременному взрыву 9 килотонн взрывчатки, в прошлом веке Пентагон проводил примерно такой же взрыв, чтобы смоделировать то, как сработает миниатюрное ядерное оружие. Тогда сила взрыва сравнима была только с 4 килотоннами.

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Что любопытно, взрыв под Торопцом также занимает и третье место в техногенных катастрофах, сопровождающихся землетрясениями.

Ранее сообщалось о том, что В Тюмени взорвалась АЗС.

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#Александр Смирнов#Взрывы#Катастрофы#Экологическая катастрофа#Взрыв
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