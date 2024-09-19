Взрыв боеприпасов под Тверью может поставить рекорд Гиннеса как самый сильный в мире

Posted 19 сентября, 09:55
Published 19 сентября, 09:55
Modified 19 сентября, 09:57
Updated 19 сентября, 09:57
Как сообщает портал «Новые Известия», этот подрыв может войти в книгу рекордов Гиннеса как самый мощных, затмив ликвидацию боеприпасов армии Вермахта, произошедший в 1947 году.
Произошедший под Тверью взрыв соответствует по силе подрыва одновременному взрыву 9 килотонн взрывчатки, в прошлом веке Пентагон проводил примерно такой же взрыв, чтобы смоделировать то, как сработает миниатюрное ядерное оружие. Тогда сила взрыва сравнима была только с 4 килотоннами.
Что любопытно, взрыв под Торопцом также занимает и третье место в техногенных катастрофах, сопровождающихся землетрясениями.
Ранее сообщалось о том, что В Тюмени взорвалась АЗС.