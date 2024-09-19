Взрыв боеприпасов под Тверью может поставить рекорд Гиннеса как самый сильный в мире

Произошедший под Тверью взрыв соответствует по силе подрыва одновременному взрыву 9 килотонн взрывчатки, в прошлом веке Пентагон проводил примерно такой же взрыв, чтобы смоделировать то, как сработает миниатюрное ядерное оружие. Тогда сила взрыва сравнима была только с 4 килотоннами.