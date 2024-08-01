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Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Взрыв прогремел в «танковом» городе неподалеку от Тюменской области

По завалами люди! В «танковом» городе около Тюменской области взорвался целый подъезд

1 августа 2024, 08:11
Фото: tagilcity.ru
Взрыв прогремел в «танковом» городе неподалеку от Тюменской области

В Нижнем Тагиле после взрыва «сложился» целый подъезд

1 августа днем в Нижнем Тагиле прогремел мощный взрыв. Крыло одного из подъездов жилых домов оказалось полностью разрушено. На место едут представители экстренных служб.
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Коллеги из TagilCity.ru сообщают о взрыве на улице Сибирской в нижнем Тагиле. Несколько этажей многоквартирного дома уничтожило взрывной волной. Окна оказались выбиты даже в соседних строениях.

Журналисты говорят о том, что в результате взрыва значительная часть дома оказалась полностью разрушенной. Под завалами находятся люди, среди которых есть дети. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Взрыв в Нижнем Тагиле.Взрыв в Нижнем Тагиле.
Взрыв в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Мест о происшествия окутала паника Люди кричат о том, что в квартирах у них остались родные. На место уже выдвинулись экстренные службы, также волонтеры набирают отряды. Предполагается, что причиной происшествия мог стать взрыв газа в одной из квартир.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени произошел взрыв на АЗС. Причины произошедшего уже известны.

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#Алиса Вернер#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв#Взрыв газа#Газовый взрыв
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