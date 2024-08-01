По завалами люди! В «танковом» городе около Тюменской области взорвался целый подъезд

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Коллеги из TagilCity.ru сообщают о взрыве на улице Сибирской в нижнем Тагиле. Несколько этажей многоквартирного дома уничтожило взрывной волной. Окна оказались выбиты даже в соседних строениях.
Журналисты говорят о том, что в результате взрыва значительная часть дома оказалась полностью разрушенной. Под завалами находятся люди, среди которых есть дети. Точное количество пострадавших пока неизвестно.
Мест о происшествия окутала паника Люди кричат о том, что в квартирах у них остались родные. На место уже выдвинулись экстренные службы, также волонтеры набирают отряды. Предполагается, что причиной происшествия мог стать взрыв газа в одной из квартир.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени произошел взрыв на АЗС. Причины произошедшего уже известны.