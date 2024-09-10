В Тюмени простятся с погибшим на СВО 31-летним бойцом

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
«Он был, есть и останется в наших сердцах навечно отважным воином, героем, защитником нашей страны! Помним, любим, гордимся! Спи спокойно, наш друг! Мы никогда тебя не забудем!», — сказано в сообщении.
Прощание состоится 12 сентября в 10.00 в Тюмени по адресу ул. Юрия Семовских, 14.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как была восстановлена справедливость в отношении участника СВО
Прокуратура восстановила порядок положенных выплат.