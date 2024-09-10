В Тюмени простятся с погибшим на СВО 31-летним бойцом

30 июня в зоне проведения специальной военной операции погиб 31-летний Игорь Гарипов. От этом сообщил Союз ветеранов и участников СВО по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (ХМАО-Югра).

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