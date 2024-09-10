nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Тюмени простятся с погибшим на СВО 31-летним бойцом

В Тюмени простятся с погибшим на СВО 31-летним бойцом

10 сентября 2024, 13:00
Фото: nashgorod.ru
30 июня в зоне проведения специальной военной операции погиб 31-летний Игорь Гарипов. От этом сообщил Союз ветеранов и участников СВО по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (ХМАО-Югра).
«Он был, есть и останется в наших сердцах навечно отважным воином, героем, защитником нашей страны! Помним, любим, гордимся! Спи спокойно, наш друг! Мы никогда тебя не забудем!», — сказано в сообщении.

Прощание состоится 12 сентября в 10.00 в Тюмени по адресу ул. Юрия Семовских, 14.

Фото: Союз ветеранов и участников СВО ХМАО-Югры
53-летний тоболяк погиб в зоне СВО
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, как была восстановлена справедливость в отношении участника СВО

Прокуратура восстановила порядок положенных выплат.

Читайте также:
На СВО погиб рядовой мотострелок из Тюменской областиОтец, брат и сын. В зоне СВО погиб житель маленького села Тюменской областиОтбивался в одиночку. На СВО погиб выпускник рыбопромышленного техникума из Тобольска
#Надежда Зеленина#Тюмень#Участники СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь
Книги против мечети. Мусульмане сражаются с властями Тюмени за здание библиотеки
Сегодня, 06:37
Опасное для женщин место в Тюмени появилось на карте
Сегодня, 06:30
Выжигая депрессию. От ментальных проблем тюменцев будут лечить электрошоком
Сегодня, 09:19
Падение собственности. К чему приведет недоступность жилья на рынке Тюмени?
Сегодня, 08:14
Заводоуковск и Голышманово лишатся статуса городских округов
Сегодня, 05:47
На СВО погиб рядовой мотострелок из Тюменской области
Сегодня, 07:05