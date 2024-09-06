Форум «Утро» в Тюмени изменит формат

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
По словам главы региона, перед властями стоит задача расширить аудиторию мероприятия.
«Мы хотим расширить аудиторию форума, поэтому формат изменится „, — сказал Моор.
Детали измениний пока неизвестны. «Утро» пройдет в Тюмени во второй раз.
В 2019 году за десять дней в Тюменской области побывали более тысячи молодых людей со всего Урала. Около 90 проектора получили гранты.
Ранее Наш город писал о подведении итогов конкурса на предоставление грантов правительства Тюменской области для поддержки творческих проектов в области театрального искусства в 2024 году. Общая сумма поддержки — 2 млн рублей.