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Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Форум «Утро» в Тюмени изменит формат

Форум «Утро» в Тюмени изменит формат

6 сентября 2024, 04:38
Фото: Александр Моор
Молодежный форум «Утро» в Тюмени изменит свой формат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

По словам главы региона, перед властями стоит задача расширить аудиторию мероприятия.

«Мы хотим расширить аудиторию форума, поэтому формат изменится „, — сказал Моор.

Детали измениний пока неизвестны. «Утро» пройдет в Тюмени во второй раз.

В 2019 году за десять дней в Тюменской области побывали более тысячи молодых людей со всего Урала. Около 90 проектора получили гранты.

Ранее Наш город писал о подведении итогов конкурса на предоставление грантов правительства Тюменской области для поддержки творческих проектов в области театрального искусства в 2024 году. Общая сумма поддержки — 2 млн рублей.

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