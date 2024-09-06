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В Тюмени в пятницу потеплеет до +16

В Тюмени в пятницу потеплеет до +16

6 сентября 2024, 01:02
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в пятницу, 6 сентября, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В дневные часы температура воздуха составит +13…+18, ночью термометры покажут +3…+8, местами до 0…-5. Скорость ветра составит 4-9 м/с.

В Тюмени 6 сентября, ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в вечерние часы. Утром и днем термометры покажут +8…+16, ночью температура воздуха составит +12…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:50, закат в 19:22, продолжительность дня 13 часов 32 минуты.

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В Тобольске 6 сентября ожидается пасмурная погода, дожди во второй половине дня. Утром и днем ожидается +7…+16, в темное время суток столбики опустятся до +12. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:37, закат в 19:13, продолжительность дня 13 часов 36 минут.

В Ишиме 6 сентября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, кратковременные дожди. Утром и днем столбики термометров покажут +8…+13, в ночные часы температура воздуха составит +10…+11. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:36, закат в 19:04, продолжительность дня 13 часов 27 минут.

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