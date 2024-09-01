День знаний омрачит погода: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В дневные часы температура воздуха составит +17…+22, в темное время суток столбики термометров опустятся до +4…+9, местами до 0…-5.
Во вторник, 3 сентября, в Тюменской области день пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем максимальная температура воздуха составит +13.+18, ночью +7…+12. Ветер будет дуть со скоростью до 9-14 м/с.
В среду в регионе вновь ожидаются дожди, ветер до 14 м/с, также понижение температуры до +10…+15 днем и +4…+9 в ночные часы.
В Тюмени 2 сентября синоптики обещают небольшой дождь лишь в вечерние часы. День ожидается солнечным и теплым — столбики термометров поднимутся до +18…+20. Во вторник пойдет дождь и похолодает до +13…+14.