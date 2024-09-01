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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

День знаний омрачит погода: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение

1 сентября 2024, 11:01
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, 2 сентября на юге региона ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 15-19 м/с.

В дневные часы температура воздуха составит +17…+22, в темное время суток столбики термометров опустятся до +4…+9, местами до 0…-5.

Во вторник, 3 сентября, в Тюменской области день пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем максимальная температура воздуха составит +13.+18, ночью +7…+12. Ветер будет дуть со скоростью до 9-14 м/с.

В среду в регионе вновь ожидаются дожди, ветер до 14 м/с, также понижение температуры до +10…+15 днем и +4…+9 в ночные часы.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени 2 сентября синоптики обещают небольшой дождь лишь в вечерние часы. День ожидается солнечным и теплым — столбики термометров поднимутся до +18…+20. Во вторник пойдет дождь и похолодает до +13…+14.

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