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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Тюменка обнаружила в своей медкарте болезни, которых у нее нет

Тюменка обнаружила в своей медкарте болезни, которых у нее нет

1 сентября 2024, 10:35
Фото: 1MI
Ошибочные диагнозы жительница Тюмени заметила случайно — ей пришло уведомление с «Госуслуг» о полном прохождении диспансеризации. Данная информация горожанку заинтересовала, так как в поликлинике она не была и обследование не проходила.

По словам тюменки, в медкарте были прописаны диагнозы болезней, которых у нее нет. В настоящее время женщина пытает добиться от медучреждения удаления ошибочных диагнозов.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что инцидент мог произойти вследствие как человеческого фактора, так и электронного сбоя, пишет 72.RU.

«Могло произойти совпадение данных с другим человеком или неполный набор персональных данных в карте. Каких-либо системных нарушений нет — каждый подобный случай разбирается индивидуально, поэтому рекомендуем пациентам обращаться официально в медорганизацию, для проверки всех данные», — пояснили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских врачей за год заработная плата выросла до 126,2 тысячи рублей. Это на 5 тысяч рублей больше среднероссийского показателя.

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