Тюменка обнаружила в своей медкарте болезни, которых у нее нет

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По словам тюменки, в медкарте были прописаны диагнозы болезней, которых у нее нет. В настоящее время женщина пытает добиться от медучреждения удаления ошибочных диагнозов.
В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что инцидент мог произойти вследствие как человеческого фактора, так и электронного сбоя, пишет 72.RU.
«Могло произойти совпадение данных с другим человеком или неполный набор персональных данных в карте. Каких-либо системных нарушений нет — каждый подобный случай разбирается индивидуально, поэтому рекомендуем пациентам обращаться официально в медорганизацию, для проверки всех данные», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских врачей за год заработная плата выросла до 126,2 тысячи рублей. Это на 5 тысяч рублей больше среднероссийского показателя.