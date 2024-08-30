Вы теряете детей! Тюменцам рассказали о том, как гаджеты влияют на ребенка

О пагубном влиянии гаджетов на психологическое и эмоциональное состояние знают многие. Но при этом особо не придают этому значения, даже наоборот, засовывают своих детей в телефоны, чтобы им было чем заняться. Последствия у такого могут быть очень серьезными.