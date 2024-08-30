Вы теряете детей! Тюменцам рассказали о том, как гаджеты влияют на ребенка

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Как рассказали врачи каналу «Саратов 24» в первую очередь телефон и планшет влияет на состояние нервной системы. Так, из-за постоянного сидения в гаджетах, особенно в ночное время ребенок может нарушить режим сна, что приводит к неврологическим заболеваниям. Это ранняя аритмия, повышенное давление и даже отклонения в поведении.
И ведь это только физиологический аспект. Есть еще момент психологии. Так, ребенок, погруженный в виртуальный мир может быстро стать отстраненным и не умеющим находить общий язык со сверстниками. Кроме того, из-за попыток оградить ребенка от телефона — он может стать крайне агрессивным.
Ранее сообщалось о том, что многие тюменцы стали зависимы от торговых площадок.