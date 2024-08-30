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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Вы теряете детей! Тюменцам рассказали о том, как гаджеты влияют на ребенка

Вы теряете детей! Тюменцам рассказали о том, как гаджеты влияют на ребенка

30 августа 2024, 09:53
Фото: 1MI
О пагубном влиянии гаджетов на психологическое и эмоциональное состояние знают многие. Но при этом особо не придают этому значения, даже наоборот, засовывают своих детей в телефоны, чтобы им было чем заняться. Последствия у такого могут быть очень серьезными.

Как рассказали врачи каналу «Саратов 24» в первую очередь телефон и планшет влияет на состояние нервной системы. Так, из-за постоянного сидения в гаджетах, особенно в ночное время ребенок может нарушить режим сна, что приводит к неврологическим заболеваниям. Это ранняя аритмия, повышенное давление и даже отклонения в поведении.

И ведь это только физиологический аспект. Есть еще момент психологии. Так, ребенок, погруженный в виртуальный мир может быстро стать отстраненным и не умеющим находить общий язык со сверстниками. Кроме того, из-за попыток оградить ребенка от телефона — он может стать крайне агрессивным.

Ранее сообщалось о том, что многие тюменцы стали зависимы от торговых площадок.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Гаджеты#Зависимость
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