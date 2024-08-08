Одумайтесь, вы зависимы! Маркетплейсы вызывают у тюменцев шопоголию

Психолог Петр Зосимов отмечает, что около 60-70% его клиентов считают совершение покупок способом борьбы со стрессом и говорят о том, что получение посылки вызывает у них всплеск счастья и значительно поднимает настроение. Позже оказывается, что покупки «для хорошего расположения духа» совершаются почти каждый день и на маркетплейсах люди спускают значительную часть зарплаты. При том многие покупки оказываются совершенно бесполезными.