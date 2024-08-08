Одумайтесь, вы зависимы! Маркетплейсы вызывают у тюменцев шопоголию

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Психолог Петр Зосимов отмечает, что около 60-70% его клиентов считают совершение покупок способом борьбы со стрессом и говорят о том, что получение посылки вызывает у них всплеск счастья и значительно поднимает настроение. Позже оказывается, что покупки «для хорошего расположения духа» совершаются почти каждый день и на маркетплейсах люди спускают значительную часть зарплаты. При том многие покупки оказываются совершенно бесполезными.
«Доходит до того, что люди забывают, что они заказывали. Преимущественно такие импульсивные закупки происходят вечером и уже утром человек не помнит, какую сумму и на что он потратил. При том длительный отказ от покупок вызывает снижение эмоционального фона. В таких случаях мы можем говорить о зависимости. Это „желание покупать“ сравнимо с зависимостью от алкоголя или наркотиков», — объясняет специалист.
Когда эксперт предлагает клиенту посмотреть анализ расходов, оказывается, что некоторые тратят больше половины зарплаты на покупки товаров на маркетплейсах. При том позже люди сами признаются в том, что товары оказались бесполезными.
«Возможность нажать две кнопки и получить товар уже через пару дней серьезно подкрепляет формирование зависимости. Это раньше можно было обойти торговый центр, а сейчас все в телефоне. Так начинается погоня за быстрыми и легкими гормонами радости в виде получения посылки, что может привести к зависимости и долгам», — говорит Зосимов.
Психолог также отмечает, что некоторые клиенты даже берут кредиты на покупки, которые позже оказываются ненужным барахлом. Ведь при наличии ониомании любая реклама может вызвать непреодолимо «желание покупать».
Для маркетолога Полины Чакбаровой стремление клиента купить продукт — залог успеха. Она отмечает, что цель любой рекламы — показать товар так, чтобы покупатель счел его жизненно необходимым.
«У каждой категории товаров своя целевая аудитория. Если для более платежеспособной категории мы показываем, что товар экономит время и является вкладом в будущее, то для покупателей с меньшим достатком мы показываем, что товар облегчает жизнь и является многофункциональным», — объясняет Чакбарова.
Также маркетолог говорит о том, что нескольких последовательных появлений товара в поле зрения клиента достаточно для того, чтобы он всерьез задумался о его приобретении.
«Мне кажется люди даже не замечают, что реклама идет волнами и работает прицельно. Самый забавный пример, который я видела, это продажи ободка для волос с мышью, которая, как в „Рататуе“ управляет волосами. Товар позиционировался, как бесполезная покупка, но часто мелькал в медиапространстве. Как итог — товар только у одного продавца купили тысячи раз», — говорит маркетолог.
К тому же персонализация подборок товаров и рекламы в социальных сетях позволяют продажникам «бить в цель» и закладывать в сознание покупателя мысль о покупке рекламируемого товара. Однако не все после этого могут обдумать покупку и здраво оценить ее необходимость. А импульсивность покупателя — серьезный двигатель продаж.
Психолог Зосимов говорит о том, что в случаях, когда человек не может отказаться от покупок и тратит на них большую часть зарплаты, стоит обратиться за помощью к специалистам.
Если же проблема пока не так серьезна, то победить ее можно попытаться самостоятельно. Для этого важно усложнить себе путь к покупке и всегда откладывать оформление заказа.
«Часто достаточно „переспать“ с товарами, которые сложены в корзину, чтобы утром понять, что вам это все не нужно. Возьмите в привычку не покупать ничего в день зарплаты и оформляйте заказы только утром или днем», — рекомендует психолог.
Также важно научиться получать положительные эмоции из другого источника. Вместе пункта выдачи заказов лучше ходить на прогулки или в спортзал, что будет значительно полезнее.
«Часто зависимость от покупок формируется на базе иной проблемы и является ее следствием. Важно разобраться в первопричине, чтобы избавиться от зависимости», — указывает Зосимов.
Стоит учитывать, что зависимый человек может долго не признавать наличия проблемы. А потому часто именно близким людям приходится вытаскивать шопоголика из мира бесконечных покупок и легких эндорфинов.