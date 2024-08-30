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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Диалоги с четвероногими. Ученые доказали, что собаки понимают, что говорят люди

Диалоги с четвероногими. Ученые доказали, что собаки понимают, что говорят люди

30 августа 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney
Ученые провели очередной эксперимент, который показал то, что с собаками вполне серьезно можно разговаривать. Они ответить, конечно, не могут, но то, что говорят им хозяева — вполне понимают.

Информацию о новом наблюдении передает портал «Новая Хакасия». Для разговора собакам предоставили инструмент — специальную панель, на которую они могли нажимать лапой, чтобы подбирать слова.

И эксперимент прошел удачно! Собаки выбирали нужные слова при общении осознанно, а не по командам.

Для проверки провели два взаимодополняющих эксперимента. В одном из них исследователи лично посетили дома 30 собак, во втором использовали метод «гражданской науки» — 29 владельцев действовали под дистанционным руководством ученых.

Что любопытно, понимают животные только ключевые слова, как еда, игра, гулять и так далее. Воспринимали они их именно как слово, а не как условный сигнал.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени заводят бойцовских собак для охраны имущества.

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#Александр Смирнов#Собаки#Новости тюмени
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