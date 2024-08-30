Диалоги с четвероногими. Ученые доказали, что собаки понимают, что говорят люди

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Информацию о новом наблюдении передает портал «Новая Хакасия». Для разговора собакам предоставили инструмент — специальную панель, на которую они могли нажимать лапой, чтобы подбирать слова.
И эксперимент прошел удачно! Собаки выбирали нужные слова при общении осознанно, а не по командам.
Для проверки провели два взаимодополняющих эксперимента. В одном из них исследователи лично посетили дома 30 собак, во втором использовали метод «гражданской науки» — 29 владельцев действовали под дистанционным руководством ученых.
Что любопытно, понимают животные только ключевые слова, как еда, игра, гулять и так далее. Воспринимали они их именно как слово, а не как условный сигнал.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени заводят бойцовских собак для охраны имущества.