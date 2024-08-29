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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Часть себя за солидные деньги. За донорство яйцеклетки тюменкам будут платить

Часть себя за солидные деньги. За донорство яйцеклетки тюменкам будут платить

29 августа 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
Девушки Тюмени могут неплохо подзаработать. Им готовы предложить от 80 тысяч за донорство яйцеклетки. Мужчинам за аналогичное донорство спермы, например, платят куда меньше.

Требования к будущим донорам публикует канал «Темы Тюмени». Так, от женщины требуется находиться в возрасте от 18 до 33 лет и иметь хотя бы одного здорового ребенка. Также необходимые условия — отсутствие лишнего веса и других дефектов, связанных с гормонами или изменениями в организме.

Мужчинам же платят за донорство семени от полутора до четырех тысяч рублей. Но и требований к ним меньше. Быть здоровым физически и психически, иметь нормальную спермограмму, быть в возрасте от 18 до 35.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Доноры
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