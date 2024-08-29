Часть себя за солидные деньги. За донорство яйцеклетки тюменкам будут платить

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Требования к будущим донорам публикует канал «Темы Тюмени». Так, от женщины требуется находиться в возрасте от 18 до 33 лет и иметь хотя бы одного здорового ребенка. Также необходимые условия — отсутствие лишнего веса и других дефектов, связанных с гормонами или изменениями в организме.
Мужчинам же платят за донорство семени от полутора до четырех тысяч рублей. Но и требований к ним меньше. Быть здоровым физически и психически, иметь нормальную спермограмму, быть в возрасте от 18 до 35.
Ранее сообщалось о том, что Тюмень включилась в гонку за переманивание кадров.