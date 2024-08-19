Тюменка, пытавшаяся отсудить у стоматологии миллионы рублей, проиграла суд

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Светлана обратилась в частную стоматологию «Мега-дент» 2019 году — хотела подлечить несколько зубов. Однако медики убедили женщину удалить несколько зубов и поставить на их место имплантаты. После проведения операции у нее начались сильные головные боли.
Как выяснилось, причиной тому стало повреждение троичного нерва (вероятнее всего, он был задет во время операции). Диагноз поставили врачи тюменской городской поликлиники №12.
Светлана обратилась с иском к «Мега-денту» в суд. Однако юристы стоматологии настояли на проведении своей экспертизы. Тут и началось самое интересное — сначала женщине придумали одну почку (хотя их Светланы две) и давление, чтобы объяснить боли. Потом списали боли на остеохондроз и менопаузу — как выяснилось позже, эти данные были взяты из выписки другой пациентки.
В итоге после долгих судебных разбирательств, многочисленных экспертиз суд пришел к выводу, что вины стоматологии «Мега-дент» в ухудшении здоровья Светланы нет. Иск тюменки не удовлетворили. Более того, суд обязал тюменку оплатить работу юристов клиники в размере 50 тысяч рублей.
Женщина надеялась, что сумму будут списывать частями, но вместо этого, из ее пенсии удержали 50% в счет оплаты издержек, включая социальную надбавку. Для жизни Светлане оставили всего 7 тысяч рублей.
В настоящее время Светлана пытается выяснить у приставов — почему так произошло. Тюменка подозревает, что в этом может быть замешана клиника, пишет Ural Mash.
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