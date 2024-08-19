Тюменка, пытавшаяся отсудить у стоматологии миллионы рублей, проиграла суд

Светлана обратилась с иском к «Мега-денту» в суд. Однако юристы стоматологии настояли на проведении своей экспертизы. Тут и началось самое интересное — сначала женщине придумали одну почку (хотя их Светланы две) и давление, чтобы объяснить боли. Потом списали боли на остеохондроз и менопаузу — как выяснилось позже, эти данные были взяты из выписки другой пациентки.