Не упустить момент. Тюменцам рассказали, как без проблем получить наследство

В завещании можно указать кого угодно и лишить наследства любого из наследников или их всех без указания причин. Однако если лишен наследства тот, кто имеет право на обязательную долю, например, нетрудоспособный супруг или ребенок до 18 лет, он все равно получит не менее половины доли, которая причиталась бы по закону.