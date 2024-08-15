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Published Сегодня, 10:46

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Updated Сегодня, 10:48

Тюменцам рассказали, как без проблем получить наследство

Не упустить момент. Тюменцам рассказали, как без проблем получить наследство

15 августа 2024, 10:46
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как без проблем получить наследство

Портал Госулсуг выпустил памятку о том, как правильно вступить и получить наследство. Нюансов в этом деле много, но самые главное — это время и умение быстро разобраться в юридических тонкостях.

Короткий дайджест с рекомендациями приводит телеканал «Саратов 24». Первое, что нужно знать, так это то, что вступить в наследство можно только в течение 6 месяцев после смерти родственника — после этого право на наследство теряется.

Восстановить срок и получить наследство позже шести месяцев можно только при согласии других наследников или через суд по уважительной причине.

Важный момент также заключается в том, что если муж получает имущество по наследству, то делить его при разводе он не обязан.

Кроме того, вместе с имуществом наследуются и долги умершего. Их выплачивать придется родственникам, поскольку все они несут солидарную ответственность.

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При этом заверять завещание необходимо у нотариуса, если такой возможности нет, а человек уже составил документ, заверить его может главный врач больницы, в которой лежит составитель.

В завещании можно указать кого угодно и лишить наследства любого из наследников или их всех без указания причин. Однако если лишен наследства тот, кто имеет право на обязательную долю, например, нетрудоспособный супруг или ребенок до 18 лет, он все равно получит не менее половины доли, которая причиталась бы по закону.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Юристы#Нотариусы#Наследство
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