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В Тюмени временно изменят маршрут автобусы 85 и 85к

В Тюмени временно изменят маршрут автобусы 85 и 85к

14 августа 2024, 05:27
Фото: 1MI
Схема движения автобусов 85 и 85к в Тюмени временно изменится. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на улице Анатолия Замкова. Они будут действовать с 14 по 24 августа.

Автобусы будут курсировать со всеми существующими остановками на участке объезда. Расписание доступно в приложении «Тюменский транспорт».

Фото: Тюменьгортранс

Ранее «Наш город» писал, что для автомобилистов с 21 по 30 августа закроют участок улицы в районе пересечения с Широтной. Данная мера связана с необходимость проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени
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