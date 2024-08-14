В Тюмени временно изменят маршрут автобусы 85 и 85к

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на улице Анатолия Замкова. Они будут действовать с 14 по 24 августа.
Автобусы будут курсировать со всеми существующими остановками на участке объезда. Расписание доступно в приложении «Тюменский транспорт».
Ранее «Наш город» писал, что для автомобилистов с 21 по 30 августа закроют участок улицы в районе пересечения с Широтной. Данная мера связана с необходимость проведения ремонтных работ на тепловых сетях.