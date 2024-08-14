Осторожно, в нем нитрат! Как определить чистоту овощей и фруктов «на глаз»?

О том, как это сделать, рассказывает портал «Newia.ru„“. Первое, на что стоит обратить внимание, это внешний вид и запах. Например, если у плода, скажем, яблока, много черных точек — то это значит, пестицидов в нем мало или нет вообще. А вот у клубники — наоборот. Если она напичкана черными точками — это признак химикатов.