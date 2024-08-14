Осторожно, в нем нитрат! Как определить чистоту овощей и фруктов «на глаз»?

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
О том, как это сделать, рассказывает портал «Newia.ru„“. Первое, на что стоит обратить внимание, это внешний вид и запах. Например, если у плода, скажем, яблока, много черных точек — то это значит, пестицидов в нем мало или нет вообще. А вот у клубники — наоборот. Если она напичкана черными точками — это признак химикатов.
Та же история с размером и запахом. Плод без химии пахнет фруктом или овощем соответственно, да и размер у него куда меньше, чем у типичных огурцов с прилавка, длина которых под 40 сантиметров.
Последний признак — это семена. Но проверить их можно только после покупки. У настоящих продуктов семян много, как у огурца, так и у арбуза. А вот у химических вариантов их практически нет.
Ранее сообщалось о том, что вслед за картошкой в Тюмени подорожали яблоки и капуста.