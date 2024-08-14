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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Осторожно, в нем нитрат! Как определить чистоту овощей и фруктов «на глаз»?

Осторожно, в нем нитрат! Как определить чистоту овощей и фруктов «на глаз»?

14 августа 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас овощной и фруктовый рынок — буквально игра вслепую. Понять то, насколько опасен тот или иной плод практически невозможно. Все дело в невидимых химикатах, которыми накачивают и фрукты и овощи. Но что если все же свю слепоту перед химикатами можно немного исправить?

О том, как это сделать, рассказывает портал «Newia.ru„“. Первое, на что стоит обратить внимание, это внешний вид и запах. Например, если у плода, скажем, яблока, много черных точек — то это значит, пестицидов в нем мало или нет вообще. А вот у клубники — наоборот. Если она напичкана черными точками — это признак химикатов.

Та же история с размером и запахом. Плод без химии пахнет фруктом или овощем соответственно, да и размер у него куда меньше, чем у типичных огурцов с прилавка, длина которых под 40 сантиметров.

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Последний признак — это семена. Но проверить их можно только после покупки. У настоящих продуктов семян много, как у огурца, так и у арбуза. А вот у химических вариантов их практически нет.

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#Александр Смирнов#Овощи#Фрукты
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