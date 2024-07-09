Вслед за картошкой в Тюмени подорожали яблоки и капуста

Что касается летних фруктов и ягод, черешни, абрикосов, арбузов, то их стоимость постепенно начинает снижаться. Средняя цена килограмма черешни составляет 400-450 рублей (в начале лета дешевле 600 рублей за килограмм ягоды не продавали), абрикосы продают за 129-300 рублей за килограмм, голубику — от 790 до 1400 рублей за килограмм. Стоимость килограмма арбузов варьируется от 50 до 82 рублей. Бессемянные сорта и желтые арбузы стоят существенно дороже — от 110 до 200 рублей за килограмм.