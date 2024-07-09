Вслед за картошкой в Тюмени подорожали яблоки и капуста

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Стоимость килограмма картофеля достигла 84,5 рубля (рост на 7 рублей за неделю), килограмм репчатого лука продают за 62,7 рубля (рост на 7,4 рубля), сообщает Росстат.
Цены в тюменских магазинах на овощи отличаются от данных Росстата несущественно — средняя цена килограмма молодого картофеля составляет около 90 рублей. В отдельных торговых точках можно найти данный овощ за 50 рублей за килограмм.
Стоимость моркови в гипермаркетах варьируется до 64 до 129 рублей за килограмм (мытая стоит дороже), репчатого лука — от 40 до 250 рублей (самый дорогой — красный и ялтинский лук).Свежую белокочанную капусту подают по цене от 45 до 70 рублей за килограмм. Килограмм яблок в среднем стоит от 150 до 200 рублей.
Что касается летних фруктов и ягод, черешни, абрикосов, арбузов, то их стоимость постепенно начинает снижаться. Средняя цена килограмма черешни составляет 400-450 рублей (в начале лета дешевле 600 рублей за килограмм ягоды не продавали), абрикосы продают за 129-300 рублей за килограмм, голубику — от 790 до 1400 рублей за килограмм. Стоимость килограмма арбузов варьируется от 50 до 82 рублей. Бессемянные сорта и желтые арбузы стоят существенно дороже — от 110 до 200 рублей за килограмм.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени картофель с начала года подорожал более чем в два раза. С января килограмм картошки подорожал на 50 рублей.