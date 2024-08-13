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Одну из тюменских дорог перекроют на 10 дней — когда и почему?

Одну из тюменских дорог перекроют на 10 дней — когда и почему?

13 августа 2024, 13:26
Фото: 1MI
В Тюмени будет перекрыта дорога по улице Анатолия Замкова в микрорайоне Утешево. Об этом проинформировало издание URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

Дорога по улице Анатолия Замкова в микрорайоне Утешево будет перекрыта с 14 по 24 августа 2024 года. Причина перекрытия, по информации издания URA.RU — работы по капитальному ремонту тепловой сети.

Сегодня утром тюменских водителей предупредили об приближающейся опасности на дорогах. В Госавтоинспекции Тюменской области отмечают, что из-за дождя вероятно снижение видимости.

В Тюмени на несколько дней изменятся маршруты общественного транспорта
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на несколько дней изменятся маршруты общественного транспорта. Причина — перекрытие дороги в районе перекрестка улиц Республики и Воровского.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Перекрытие
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