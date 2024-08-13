Одну из тюменских дорог перекроют на 10 дней — когда и почему?

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Дорога по улице Анатолия Замкова в микрорайоне Утешево будет перекрыта с 14 по 24 августа 2024 года. Причина перекрытия, по информации издания URA.RU — работы по капитальному ремонту тепловой сети.
Сегодня утром тюменских водителей предупредили об приближающейся опасности на дорогах. В Госавтоинспекции Тюменской области отмечают, что из-за дождя вероятно снижение видимости.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на несколько дней изменятся маршруты общественного транспорта. Причина — перекрытие дороги в районе перекрестка улиц Республики и Воровского.