Хотят, как в России? Турция намерена заблокировать мессенджер Telegram

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Информацию о возможной блокировке приводит портал «Новая Хакасия». Власти Турции сообщили, что отправили Телеграму больше тысячи сообщений с требованием заблокировать каналы, которые демонстрируют на территории страны вещи. Это азартные игры, реклама и продажа наркотиков, а также детская порнография.
Телеграм, в свою очередь, эти обращения проигнорировал. В следствие чего Турция сообщила, что если руководство мессенджера не будет следовать законам страны, то власти будут вынуждены принять меры.
Ранее сообщалось о том, что в тюменские военкомы находят уклонистов от армии через мессенджеры, семью и начальников.