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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Хотят, как в России? Турция намерена заблокировать мессенджер Telegram

Хотят, как в России? Турция намерена заблокировать мессенджер Telegram

13 августа 2024, 08:33
Фото: 1MI
Власти Турции поставили ультиматум мессенджеру Павла Дурова. Они готовы заблокировать его, если он продолжит игнорировать турецкое законодательство и не заблокирует недопустимые на территории страны каналы.

Информацию о возможной блокировке приводит портал «Новая Хакасия». Власти Турции сообщили, что отправили Телеграму больше тысячи сообщений с требованием заблокировать каналы, которые демонстрируют на территории страны вещи. Это азартные игры, реклама и продажа наркотиков, а также детская порнография.

Телеграм, в свою очередь, эти обращения проигнорировал. В следствие чего Турция сообщила, что если руководство мессенджера не будет следовать законам страны, то власти будут вынуждены принять меры.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Турция#Мессенджер
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