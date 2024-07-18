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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:16

Социальные сети и мессенджеры. Для чего тюменцы используют планшеты?

Социальные сети и мессенджеры. Для чего тюменцы используют планшеты?

18 июля 2024, 07:09
Фото: Shutterstock
Цифровая экосистема МТС проанализировала рынок планшетов и их использование жителями Тюменской области.

Так, согласно данным BigData, 32% от всего мобильного трафика абонентов приходится на социальные сети, 31% — на видео и 19% — на мессенджеры.

Кроме того, продажи планшетов в Тюмени демонстрируют положительную динамику. Только за первые шесть месяцев 2024 года продажи этих гаджетов в регионе выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МТС.

При этом затраты тюменцев на планшеты год к году увеличились на 61%. Примечательно, что наибольший рост популярности показали бренды Samsung и HUAWEI.

#Общество#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#МТС#Социальные сети#Продажи#Samsung#Планшеты#Исследование
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