Социальные сети и мессенджеры. Для чего тюменцы используют планшеты?

Кроме того, продажи планшетов в Тюмени демонстрируют положительную динамику. Только за первые шесть месяцев 2024 года продажи этих гаджетов в регионе выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МТС.