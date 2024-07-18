Социальные сети и мессенджеры. Для чего тюменцы используют планшеты?

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:16
Так, согласно данным BigData, 32% от всего мобильного трафика абонентов приходится на социальные сети, 31% — на видео и 19% — на мессенджеры.
Кроме того, продажи планшетов в Тюмени демонстрируют положительную динамику. Только за первые шесть месяцев 2024 года продажи этих гаджетов в регионе выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МТС.
При этом затраты тюменцев на планшеты год к году увеличились на 61%. Примечательно, что наибольший рост популярности показали бренды Samsung и HUAWEI.