Александр Моор: все меры поддержки бизнесу сохраняются в полном объеме

Posted 8 августа, 11:56
Published 8 августа, 11:56
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В своем телеграм-канале губернатор написал, что предприниматели, которые присутствовали на онлайн-встрече, интересовались — продолжат ли действовать региональные льготные программы поддержки малого и среднего бизнеса после изменения ключевой банковской ставки?
«Ответ самый простой. В системе региональных мер поддержки предпринимателей ничего не меняется и не отменяется. Все меры сохраняются в полном объеме. Это наша принципиальная позиция», — пояснил Александр Моор.
Также глава региона напомнил, что за льготной финансовой поддержкой для реализации инвестпроектов предприниматели могут обратиться в Инвестиционное агентство Тюменской области.
В Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.