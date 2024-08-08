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Posted 8 августа, 11:56

Published 8 августа, 11:56

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Александр Моор: все меры поддержки бизнесу сохраняются в полном объеме

Александр Моор: все меры поддержки бизнесу сохраняются в полном объеме

8 августа 2024, 11:56
Фото: 1MI
Правительство Тюменской области продолжит оказывать поддержку местному бизнесу в прежних объемах. Об этом заявил глава региона Александр Моор по итогам заседания регионального Совета по улучшению инвестиционного климата.
Фото: телеграм-канал Александра Моора

В своем телеграм-канале губернатор написал, что предприниматели, которые присутствовали на онлайн-встрече, интересовались — продолжат ли действовать региональные льготные программы поддержки малого и среднего бизнеса после изменения ключевой банковской ставки?

«Ответ самый простой. В системе региональных мер поддержки предпринимателей ничего не меняется и не отменяется. Все меры сохраняются в полном объеме. Это наша принципиальная позиция», — пояснил Александр Моор.

Также глава региона напомнил, что за льготной финансовой поддержкой для реализации инвестпроектов предприниматели могут обратиться в Инвестиционное агентство Тюменской области.

В Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.

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