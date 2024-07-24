Чечня мирит ягодку. Как раскол в Wildberries угрожает тюменскому рынку рекламы?

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Татьяна Бакальчук также объявила в своем Telegram-канале о слиянии Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor для сохранения темпов роста и развития. При этом, как отмечает основательница ретейлера, Владислав Бакальчук, владеющий 1% акций компании, присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании, пишут «Новые Известия».
Владислав Бакальчук обвинил руководство компании Russ в своих семейных проблемах. Он заявил о решимости бороться за свою семью и сделать всё, чтобы сохранить бизнес. Владислав отметил, что сохранение семьи для него является приоритетом и выразил сожаление о вмешательстве в его отношения с супругой братьев Левана и Роберта Мирзоянов, совладельцев группы Russ. В интервью «РИА Новости» Бакальчук подчеркнул, что до вмешательства этих лиц у них с Татьяной были гармоничные семейные отношения и успешный бизнес.
На фоне этих событий стало известно, что Владислав Бакальчук встречался с Рамзаном Кадыровым, лидером Чеченской Республики. Кадыров сообщил, что они знакомы около 10 лет и обсудили текущие проблемы семьи Бакальчуков, включая «рейдерский захват» компании Wildberries через Russ Outdoor. Кадыров выразил готовность помочь Владиславу вернуть контроль над бизнесом и восстановить связь с семьей. По его поручению, вопросом займётся депутат Государственной Думы Адам Делимханов.
Вместе с тем ранее в СМИ появилась информация, что исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова покинула компанию через месяц после назначения. Причиной тому послужили разногласия с Татьяной Бакальчук по поводу своих прав и обязанностей на рабочем месте. Также компанию оставили исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас. Пресс-служба Wildberries подтвердила их уход, однако заявила, что Наумова продолжит работать в компании. Сама Наумова отказалась комментировать слухи.
Вероятно, уход топ-менеджеров может быть связан с внутренними конфликтами, вызванными недавними изменениями в структуре управления. В частности, отстранение Владислава Бакальчука, что могло негативно сказаться на корпоративной культуре, создать атмосферу недоверия и нестабильности в компании.
Тюменская компания «Лайф+», активы которой теперь управляются Russ Outdoor, оказалась втянутой в ситуацию с Wildberries. Это может вызвать нестабильность на региональном рекламном рынке и негативно повлиять на экономическую ситуацию в Тюмени. Возможные изменения в структуре управления и конфликты внутри Wildberries могут сказаться на местных партнёрах и бизнесе в целом, что делает ситуацию важной для дальнейшего наблюдения и оценки последствий для региона.