Чечня мирит ягодку. Как раскол в Wildberries угрожает тюменскому рынку рекламы?

Владислав Бакальчук обвинил руководство компании Russ в своих семейных проблемах. Он заявил о решимости бороться за свою семью и сделать всё, чтобы сохранить бизнес. Владислав отметил, что сохранение семьи для него является приоритетом и выразил сожаление о вмешательстве в его отношения с супругой братьев Левана и Роберта Мирзоянов, совладельцев группы Russ. В интервью «РИА Новости» Бакальчук подчеркнул, что до вмешательства этих лиц у них с Татьяной были гармоничные семейные отношения и успешный бизнес.