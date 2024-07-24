Что исполнял певец SHAMAN до известного хита «Я — русский»?

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Еще в 2013 году Ярослав Дронов, который тогда учился в Российской музыкальной академии имени Гнесиных на отделении эстрадно-джазового вокала, стал участником вокального шоу «Фактор А». Благодаря настойчивости и способностям певец получил специальный приз от Аллы Пугачевой и занял третье место.
Ярослав Дронов участвовал и в другом популярном шоу — «Голос». В «Голосе» он немного недотянул до первого места. Потом три года был участником кавер-группы «Час пик». Некоторые композиции в его исполнении — «Мария мама», «Ворона», «На Восток» — можно найти в Интернете и сейчас.
В 2020 году Ярослав Дронов решился на резкую смену имиджа. Молодой человек начал одеваться в черную кожу, отращивать волосы и заплетать дреды. Тогда же и появился будущий псевдоним. Уже в 2021 году появляются его яркие хиты — «Девочка-весна», «Ты моя», «Теряем мы любовь».
Феерический успех певца SHAMAN пришел именно после выхода патриотических песен «Встанем» и «Я русский», сообщает издание newia.ru.
Ранее «Наш город» писал о том, что когда в Тюмени отменили фестиваль уличных театров «Сны улиц». Этим летом мероприятие не состоится.