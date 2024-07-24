Что исполнял певец SHAMAN до известного хита «Я — русский»?

Ярослав Дронов участвовал и в другом популярном шоу — «Голос». В «Голосе» он немного недотянул до первого места. Потом три года был участником кавер-группы «Час пик». Некоторые композиции в его исполнении — «Мария мама», «Ворона», «На Восток» — можно найти в Интернете и сейчас.