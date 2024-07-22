Тюменцам рассказали, как быстро и легко избавиться от сорняков на своем участке

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
О том, как быстро избавиться от травяных вредителей рассказал портал «Newia.ru». Их, при этом, сразу несколько, включают они при этом как химию, так и обычную грубую силу.
Самый распространенный способ. Лучше всего проходит для прополки ягод и кустарников, которые часто и быстро осыпаются. При этом делать прополку таким образом рекомендуется два раза. Первый — избавиться от всей сорной травы. Второй — от мелких остатков.
В некоторых случаях в борьбе с сорняками на даче помогают специальные препараты — десиканты. По сути, они просто выжигают и высушивают сорную траву. Правда, такой вариант нужно использовать часто — раз в месяц или полтора. Также он не подходит для теплиц, а химикаты лучше выбирать тщательно.
Это способ, при котором грядки покрываются травой, предварительно скошенной. Считается, что такое покрытие не дает сорнякам расти. В действительности, трава будет защищать грядки от сорняков, но ровно до того момента, пока она полностью не перегниет. При таком подходе нужно обязательно следить и за самой травой, поскольку она может тоже начать прорастать на грядках.\
Довольно популярный способ, хоть и рискованный. Уплотнение может сработать, но его лучше не использовать на грядках с огурцами или свеклой, при неправильном подходе урожая можно лишиться. Также лучше не использовать уплотнение навозом, поскольку в нем содержатся семена сорной травы и камни, что делу никак не поможет.