Тюменцам рассказали, как быстро и легко избавиться от сорняков на своем участке

Это способ, при котором грядки покрываются травой, предварительно скошенной. Считается, что такое покрытие не дает сорнякам расти. В действительности, трава будет защищать грядки от сорняков, но ровно до того момента, пока она полностью не перегниет. При таком подходе нужно обязательно следить и за самой травой, поскольку она может тоже начать прорастать на грядках.\