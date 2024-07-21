В спецоперации погиб тюменский связист

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Дамир Миндияров вырос в деревне Малое Чечкино. С детства он был добрым и трудолюбивым ребёнком. После окончания Ивановской школы Ялуторовского района он поступил в училище № 38 города Ялуторовска и получил профессию. Оттуда он отправился служить в армию, где служил связистом. После армии жил и работал в Ялуторовске.
Участие в спецоперации он принимал с 2022 года — подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Бойца наградили посмертно Орденом Мужества.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО в июле этого года погиб 23-летний военный из Тюменской области Максим Лупенко. Известно, что смертельное ранение он получил за несколько дней до своего отпуска.