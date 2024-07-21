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В зоне СВО погиб военный ЧВК «Вагнер» из Тюменской области

В спецоперации погиб тюменский связист

21 июля 2024, 08:11
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб военный ЧВК «Вагнер» из Тюменской области

Военный из деревни Малое Речкино Дамир Миндияров погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания под Артёмовском в январе 2023 года.

Дамир Миндияров вырос в деревне Малое Чечкино. С детства он был добрым и трудолюбивым ребёнком. После окончания Ивановской школы Ялуторовского района он поступил в училище № 38 города Ялуторовска и получил профессию. Оттуда он отправился служить в армию, где служил связистом. После армии жил и работал в Ялуторовске.

Фото: Защитники Отечества | Тюменская область

Участие в спецоперации он принимал с 2022 года — подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Бойца наградили посмертно Орденом Мужества.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО в июле этого года погиб 23-летний военный из Тюменской области Максим Лупенко. Известно, что смертельное ранение он получил за несколько дней до своего отпуска.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военные#СВО
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