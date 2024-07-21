В спецоперации погиб тюменский связист

Дамир Миндияров вырос в деревне Малое Чечкино. С детства он был добрым и трудолюбивым ребёнком. После окончания Ивановской школы Ялуторовского района он поступил в училище № 38 города Ялуторовска и получил профессию. Оттуда он отправился служить в армию, где служил связистом. После армии жил и работал в Ялуторовске.