Благоустройство по-тюменски: в центре города покрасили все лавочки в выходной день

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:38
«Выходной день (суббота) — самый подходящий для того, чтобы покрасить лавочки. Людям теперь приходится стоять», — сообщил молодой человек.
Ранее «Наш Город» писал, что проект второго этапа благоустройства территории, прилегающей к лесопарку «Затюменский», получил положительное заключение госэкспертизы. Тамм планируют обустроить теплую автостоянку, велопрокат, возвести амфитеатр, кафе, обустроить поле для игры в футбол.