Благоустройство по-тюменски: в центре города покрасили все лавочки в выходной день

В центре Тюмени покрасили все лавочки в выходной день

Жителей города данный факт возмутил. Один из тюменцев посетовал, что по непонятной причине в самое пиковое по проходимости людей время, власти решили покрасить все лавочки на Цветном бульваре и в Сквере Сибирских кошек.