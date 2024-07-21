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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В центре Тюмени покрасили все лавочки в выходной день

Благоустройство по-тюменски: в центре города покрасили все лавочки в выходной день

21 июля 2024, 06:24
Фото: 2 ГИС

В центре Тюмени покрасили все лавочки в выходной день

Жителей города данный факт возмутил. Один из тюменцев посетовал, что по непонятной причине в самое пиковое по проходимости людей время, власти решили покрасить все лавочки на Цветном бульваре и в Сквере Сибирских кошек.
«Выходной день (суббота) — самый подходящий для того, чтобы покрасить лавочки. Людям теперь приходится стоять», — сообщил молодой человек.
Видео: тг-канал Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что проект второго этапа благоустройства территории, прилегающей к лесопарку «Затюменский», получил положительное заключение госэкспертизы. Тамм планируют обустроить теплую автостоянку, велопрокат, возвести амфитеатр, кафе, обустроить поле для игры в футбол.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Цветной бульвар#Сквер Сибирских кошек
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