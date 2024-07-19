Конфликт в одном из дворов Тюмени закончился стрельбой. ВИДЕО

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
В Заречном проезде в Тюмени неизвестные открыли стрельбу. По словам одного из очевидцев, мужчина с топором погнался за автомобилем, после чего послышались звуки выстрелов.
«Изначально трое мужчин начали спорить, потом дело дошло до драки. Один мужчина побежал с топором, остальные увидели его и начали уезжать на машине, был выстрел из пистолета», — рассказал очевидец в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте.
В УМВД «Нашему городу» сообщили, что заявление в полицию поступало. Организована проверка, по результатам которой произошедшему будет дана правовая оценка.
Добавлено в 09:47: участник конфликта установлен, с ним работают сотрудники полиции.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подростки обстреляли многоквартирный дом и сняли это на видео. Местные жители обратились в полицию.