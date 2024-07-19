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В Тюмени неизвестные открыли стрельбу

Конфликт в одном из дворов Тюмени закончился стрельбой. ВИДЕО

19 июля 2024, 02:23
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные открыли стрельбу

Мужчины сначала пытались выяснить отношения на словах. Один из них в ходе разборок выстрелил.

В Заречном проезде в Тюмени неизвестные открыли стрельбу. По словам одного из очевидцев, мужчина с топором погнался за автомобилем, после чего послышались звуки выстрелов.

«Изначально трое мужчин начали спорить, потом дело дошло до драки. Один мужчина побежал с топором, остальные увидели его и начали уезжать на машине, был выстрел из пистолета», — рассказал очевидец в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте.
Видео: ЧС Тюмень / ВКонтакте

В УМВД «Нашему городу» сообщили, что заявление в полицию поступало. Организована проверка, по результатам которой произошедшему будет дана правовая оценка.

Добавлено в 09:47: участник конфликта установлен, с ним работают сотрудники полиции.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подростки обстреляли многоквартирный дом и сняли это на видео. Местные жители обратились в полицию.

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