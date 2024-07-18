Тюменцы повально берут кредиты на строительство жилых домов

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Общее количество кредитов на стройку в этом году в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого. В среднем тюменцы офомляли в 19 раз больше кредитов на жилье.
При этом в Тюменской области средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился: теперь он составляет 5,3 млн рублей. Это на 600 тыс. меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Многие также брали кредиты на готовый дом — средняя сумма составили 4,1 миллион. А на строительство же средний чек ушел чуть больше, чем за 6 миллионов.
Ранее сообщалось о том, что на новостройки в Тюмени снова действует ипотека под 20%.