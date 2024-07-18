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Тюменцы повально берут кредиты на строительство жилых домов

Тюменцы повально берут кредиты на строительство жилых домов

18 июля 2024, 14:50
Фото: 1MI
В Тюмени резко вырос спрос на кредиты для строительства жилья. Общая сумма выданных ипотек составил 1 миллиард рублей.

Общее количество кредитов на стройку в этом году в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого. В среднем тюменцы офомляли в 19 раз больше кредитов на жилье.

При этом в Тюменской области средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился: теперь он составляет 5,3 млн рублей. Это на 600 тыс. меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Многие также брали кредиты на готовый дом — средняя сумма составили 4,1 миллион. А на строительство же средний чек ушел чуть больше, чем за 6 миллионов.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Недвижимость#Новости тюмени#Загородная недвижимость#Продажа недвижимости
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