Неподъемный бизнес. Эксперты назвали самые дорогие торговые центры Тюмени

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Самым же дорогим объектом стал торговый центр общей площадью в 13 тысяч кв.м по улице Ямская. Здание имеет два этажа и цокольный уровень, четыре отдельных входа и парковку на 150 машиномест, оборудовано всеми необходимыми системами. Просят за здание 800 миллионов рублей.
Меньше всего же просят за здание свободного назначения за 20 миллионов. Оно тоже располагается на улице Ямская, объект оборудован витражным остеклением и отдельной входной группой. Помещение подходит под любую сферу деятельности, в том числе под общепит.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени снова действует ипотека под 20%.