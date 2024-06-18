А как купить? Из-за нестабильных цен тюменцы не знают, как приобрести квартиру

О том, какие прогнозы можно делать по сложившейся ситуации — сказать сложно, кто-то предполагает, что цены на рынке недвижимости нормализуются и взвинчивания цен не будет. Такую позицию высказал Председатель Комитета ГД по финансовому рынку Сергей Аксаков. При этом, чтобы его прогноз сбылся, нужно, чтобы обычная ипотека вытеснила льготную, а для этого необходимо, чтобы общий рынок недвижимости просел на 37%. Это практически невозможно.