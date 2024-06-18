А как купить? Из-за нестабильных цен тюменцы не знают, как приобрести квартиру

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Разбирался в аномалии рынка недвижимости портал «Новые Известия». По нынешним данным от риэлторских компаний из-за окончания сезона получения ипотек с льготами и господдержкой на квартиры начал падать спрос во многих регионах страны. А вместе с ними — и цены на недвижимость.
По данным риэлторской компании «Этажи», за последний месяц метр жилья в среднем по России подешевел на 0,5% — до 132,1 тыс. рублей. По мнению директора компании, Юлии Бочарниковой, снижаются цены в небольших городах и городах-миллионниках, где цены на жилье всегда были более доступными, чем в крупных мегаполисах.
Показательные примеры — Москва и Екатеринбург, как две диаметрально противоположные ситуации. В столице сейчас средняя стоимость квадратного метра подобралась вплотную к отметке в 400 тыс. рублей. Квартиры стремительно теряют остатки доступности. Люди готовы влезать в долги, брать потребительские кредиты на первоначальный взнос и терпеть колоссальные финансовые потери из-за переплат банкам, лишь бы успеть «заскочить» в программу льготной ипотеки под 8% годовых. Россияне просто в отчаянии и сметают на рынке всё подряд.
А в Екатеринбурге, наоборот, расходится жилье также активно, но при этом и стоимость на него снижается. В первую очередь, из-за того, что предложение сильно перевесило спрос. За прошлый год девелоперам удалось заселить только очень малый процент каждой новостройки. А в том же Красноярске — продано всего 36% новых квартир.
Отдельно можно отметить и такие регионы, как Дагестан и Алтай. Здесь недвижимость скупают состоятельные предприниматели, которые используют эти квартиры для сдачи в аренду туристам или получают из них выгоду другими способами. Обычному жителю страны, который хочет купить там приличную квартиру, вряд ли получится это сделать. Цены сейчас неподъемные.
О том, какие прогнозы можно делать по сложившейся ситуации — сказать сложно, кто-то предполагает, что цены на рынке недвижимости нормализуются и взвинчивания цен не будет. Такую позицию высказал Председатель Комитета ГД по финансовому рынку Сергей Аксаков. При этом, чтобы его прогноз сбылся, нужно, чтобы обычная ипотека вытеснила льготную, а для этого необходимо, чтобы общий рынок недвижимости просел на 37%. Это практически невозможно.
Генеральный директор группы компаний СМУ-88 Наиль Галеев поясняет, что значительное снижение цен на новостройки сейчас невозможно чисто технически. В первую очередь, из-за того, что квартиры сейчас стоят куда дороже даже в постройке. Из-за сроков, стройматериалов и других затрат застройщикам приходится отбивать стоимость высокими ценами. Кроме того, они не могут привлекать средства дольщиков необходимо привлекать банковское финансирование по схеме «ключевая ставка + 3%». То есть кредиты для застройщиков тоже обходятся в 19% годовых.
Меньшую цену на недвижимость можно ждать только там, где предложение сильно выигрывает у спроса и где застройщикам приходится идти на уступки. А это либо маленькие города, либо миллионники, где жилье и до этого было относительно доступным.
Вместе с прекращением существования льготной ипотеки в Тюмени и по стране ожидается примерно одинаковое снижение спроса — это около 25%. При этом эксперты понимают, что нынешние малоподъемные цены вынудят жителей страны искать альтернативы на то, как найти жилье.
Самыми оптимальными станут варианты с вторичным рынком и частным сектором. По прогнозам экспертов, эти варианты смогут серьезно укрепить свои позиции на фоне растущих цен на новостройки в регионе. В ТОП регионов со снижением цен из-за перенасыщения рынка Тюмень не попала, скорее даже наоборот. Несмотря на то, что город не миллионник, спрос на жилье здесь очень высокий.