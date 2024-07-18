Тюменский подросток изнасиловал 11-летнюю сестру

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Как стало известно из материалов уголовного дела, подросток надругался над 11-летней сестрой в августе 2023 года. С октября он находился под стражей.
Обвиняемый заявлял, что не совершал преступления, а признательные показания дал под давлением. Эта версия не нашла подтверждений.
Сейчас молодой человек достиг возраста совершеннолетия. Его приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что В Ноябрьске произошел ужаснувший всех случай. Местная жительница изнасиловала 12 летнего сына, за то, что он якобы приставал к 8 летнему брату.