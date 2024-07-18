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Тюменский подросток изнасиловал 11-летнюю сестру

Тюменский подросток изнасиловал 11-летнюю сестру

18 июля 2024, 09:51
Фото: 1MI
Исетский районный суд Тюменской области признал виновным местного жителя в изнасиловании своей родной сестры. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как стало известно из материалов уголовного дела, подросток надругался над 11-летней сестрой в августе 2023 года. С октября он находился под стражей.

Обвиняемый заявлял, что не совершал преступления, а признательные показания дал под давлением. Эта версия не нашла подтверждений.

Сейчас молодой человек достиг возраста совершеннолетия. Его приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что В Ноябрьске произошел ужаснувший всех случай. Местная жительница изнасиловала 12 летнего сына, за то, что он якобы приставал к 8 летнему брату.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Насилие#Новости тюмени#Тюменский суд
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