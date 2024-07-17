Это шок. На севере Тюменской области мать изнасиловала сына двумя фаллоимитаторами

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Информацию о жутком инциденте передает телеграм-канал ЧС Тюмень. Как выяснилось, жительница ЯНАО увидела, как ее старший сын целует и обнимает младшего. Решив проучить ребенка — она взяла два фаллоимитатора и изнасиловала его, сделав так, чтобы крики старшего слышал младший.
На следующий день, выпив спиртного, женщина не успокоилась. И заставила старшего сына мастурбировать на находящийся дома манекен под порнофильм.
Узнали правоохранители обо всем от подруги женщины. Ее задержали, а детей отправили в приют. Грозит матери до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о том, что горе-мать из Тюменской области полгода закрывала глаза на домогательства к ее дочери.