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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

На севере Тюменской области мать изнасиловала сына двумя фаллоимитаторами

Это шок. На севере Тюменской области мать изнасиловала сына двумя фаллоимитаторами

17 июля 2024, 14:16
Фото: 1MI

На севере Тюменской области мать изнасиловала сына двумя фаллоимитаторами

В Ноябрьске, что в ЯНАО произошел ужаснувший всех случай. Местная жительница изнасиловала 12 летнего сына, за то, что он якобы приставал к 8 летнему брату.
Сюжет
Дети

Информацию о жутком инциденте передает телеграм-канал ЧС Тюмень. Как выяснилось, жительница ЯНАО увидела, как ее старший сын целует и обнимает младшего. Решив проучить ребенка — она взяла два фаллоимитатора и изнасиловала его, сделав так, чтобы крики старшего слышал младший.

На следующий день, выпив спиртного, женщина не успокоилась. И заставила старшего сына мастурбировать на находящийся дома манекен под порнофильм.

Узнали правоохранители обо всем от подруги женщины. Ее задержали, а детей отправили в приют. Грозит матери до 20 лет тюрьмы.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Дети#Насилие#Новости тюмени#Педофилия
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