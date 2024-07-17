Это шок. На севере Тюменской области мать изнасиловала сына двумя фаллоимитаторами

Информацию о жутком инциденте передает телеграм-канал ЧС Тюмень. Как выяснилось, жительница ЯНАО увидела, как ее старший сын целует и обнимает младшего. Решив проучить ребенка — она взяла два фаллоимитатора и изнасиловала его, сделав так, чтобы крики старшего слышал младший.