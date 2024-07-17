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Тюменский участник шоу выгнал из проекта Викторию Боню

Тюменский участник шоу выгнал из проекта Викторию Боню

17 июля 2024, 09:58
Фото: 1MI
Андрей Зубенко из Тюмени, который участвует в шоу «Выжить в Дубае» победил в финальной игре пятой серии. Таким образом, из проекта ушла Виктория Боня.

Зубенко победил в двух испытаниях: «Черное и белое» и «Извилистый путь».

Мужчина живет в Тюмени, работает мастером погрузочно-разгрузочных работ. Победитель шоу «Выжить в Дубае» получит приз в 10 млн рублей. В звездную команду шоу вошли также Саша Стоун и Надя Сысоева, Оксана Самойлова и Джиган, Торнике Квитатиани и Вячеслав Чепурченко.

Ранее «Наш город» сообщал, что Жительница Тюмени приняла участие в шоу «Четыре жены». В шоу попадают девушки, которые ранее приняли участие в проекте «Четыре свадьбы». Свадьба 21-летней тюменки стоила 800 тысяч рублей.

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