Тюменский участник шоу выгнал из проекта Викторию Боню

Мужчина живет в Тюмени, работает мастером погрузочно-разгрузочных работ. Победитель шоу «Выжить в Дубае» получит приз в 10 млн рублей. В звездную команду шоу вошли также Саша Стоун и Надя Сысоева, Оксана Самойлова и Джиган, Торнике Квитатиани и Вячеслав Чепурченко.