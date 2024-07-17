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«Страна Девелопмент» построит в центре Тюмени новый ЖК с двумя детскими садами

«Страна Девелопмент» построит в центре Тюмени новый ЖК с двумя детскими садами

17 июля 2024, 12:24
Фото: ГК «Страна Девелопмент»
Реклама. ООО СЗ «Страна.Мельникайте» . erid: LjN8KUaMq
В Тюмени презентовали новый жилой комплекс «Страна.Прибрежная», расположенный в историческом центре города — в районе улиц Елизарова–Дамбовская–Мельникайте. Объект возведет крупнейший застройщик города ГК «Страна Девелопмент».

Рядом с центром и рекой — так позиционируют ЖК «Страна.Прибрежная». Раньше в этой локации селились работники знаменитого Тюменского судостроительного завода, а сегодня их преемники могут почувствовать себя настоящими мореплавателями, которые отправились в кругосветное путешествие на огромном лайнере.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Согласно проекту, комплекс состоит из 6 домов с закрытыми дворами и 6 подземных паркингов с кладовыми, большого пешеходного бульвара, зоны для спорта, игр и отдыха. В домах будут секции от 4 до 23 этажей. Секции комплекса в форме полукруга напоминают корабельный профиль. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса — опыт показывает, что в первую очередь в них открываются продуктовые магазины, аптеки и кафе, затем — образовательные и медицинские центры, салоны услуг. В двух домах спроектированы детские сады. Каждый на 170 мест.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Расположение ЖК отличает удобная транспортная развязка во все стороны Тюмени. Рядом уже есть два действующих детских сада, школа и гимназия, Тюменский индустриальный университет, несколько больниц и спортшкола «Прибой».

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Проект реализуется по программе комплексного развития территорий. Вместо деревянных и ветхих домов вырастет современное пространство для жизни, работы и отдыха. Общая площадь застройки — 8 гектаров. Благодаря внедрению системы КРТ более 120 человек смогут улучшить свои жилищные условия и переехать в комфортное благоустроенное жилье.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Первый дом «Квартал Лазурный» сдадут уже в 2026 году. Полностью «Страна. Прибрежная» будет готова в 2029-м. Получить консультацию можно в офисе продаж по адресу: улица Газовиков, 73к1, или по телефону +7 345 239-43-41.

ООО СЗ «Страна.Мельникайте». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

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