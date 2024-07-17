«Страна Девелопмент» построит в центре Тюмени новый ЖК с двумя детскими садами

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Рядом с центром и рекой — так позиционируют ЖК «Страна.Прибрежная». Раньше в этой локации селились работники знаменитого Тюменского судостроительного завода, а сегодня их преемники могут почувствовать себя настоящими мореплавателями, которые отправились в кругосветное путешествие на огромном лайнере.
Согласно проекту, комплекс состоит из 6 домов с закрытыми дворами и 6 подземных паркингов с кладовыми, большого пешеходного бульвара, зоны для спорта, игр и отдыха. В домах будут секции от 4 до 23 этажей. Секции комплекса в форме полукруга напоминают корабельный профиль. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса — опыт показывает, что в первую очередь в них открываются продуктовые магазины, аптеки и кафе, затем — образовательные и медицинские центры, салоны услуг. В двух домах спроектированы детские сады. Каждый на 170 мест.
Расположение ЖК отличает удобная транспортная развязка во все стороны Тюмени. Рядом уже есть два действующих детских сада, школа и гимназия, Тюменский индустриальный университет, несколько больниц и спортшкола «Прибой».
Проект реализуется по программе комплексного развития территорий. Вместо деревянных и ветхих домов вырастет современное пространство для жизни, работы и отдыха. Общая площадь застройки — 8 гектаров. Благодаря внедрению системы КРТ более 120 человек смогут улучшить свои жилищные условия и переехать в комфортное благоустроенное жилье.
Первый дом «Квартал Лазурный» сдадут уже в 2026 году. Полностью «Страна. Прибрежная» будет готова в 2029-м. Получить консультацию можно в офисе продаж по адресу: улица Газовиков, 73к1, или по телефону +7 345 239-43-41.
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