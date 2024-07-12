Отходы на мусоросортировочном заводе в Тюмени проверяют тепловизором

Перед тем как попасть на территорию тюменского МСЗ, автомобили с отходами проходят единый многоэтапный контроль в рамках системы обеспечения безопасности. Ключевым моментом является тепловизионная проверка, которая осуществляется с помощью специализированного оборудования, установленного на КПП.

Тепловизионный анализ транспортных средств выполняется в режиме реального времени. Оборудование позволяет исключить риск попадания на завод тлеющих или горящих материалов, которые могут быть невидимы для человеческого глаза в закрытом кузове спецтехники. Случаи размещения в контейнерах тлеющих отходов возможны как летом, так и зимой. Из-за недостаточной осторожности жителей в них могут оказаться не до конца потушенные угли, окурки или зола. Это создает риск возгорания, который мы стремимся предотвратить благодаря дополнительным мерам контроля, — рассказали в пресс-службе ООО «ТЭО». Процедура досмотра транспорта, въезжающего на завод или направляющегося на полигон, включает в себя пять этапов контроля: Идентификация транспортного средства.

Двойной визуальный осмотр. Он необходим при въезде и на этапе выгрузки, чтобы обнаружить запрещенные к захоронению или опасные отходы.

Радиометрический контроль для выявления радиоактивных материалов.

Тепловизионный анализ для обнаружения скрытых источников тепла.

Взвешивание с последующим внесением данных в автоматизированную систему учета отходов и передачей информации в государственную информационную систему с фото- и видеофиксацией. Отметим, транспортные средства, не прошедшие проверку, к въезду на территорию завода не допускаются. В случае срабатывания радиационных датчиков специалисты МСЗ вызывают специализированные службы для дальнейшей работы с содержимым автомобиля.