Отходы на мусоросортировочном заводе в Тюмени проверяют тепловизором

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Тепловизионный анализ транспортных средств выполняется в режиме реального времени. Оборудование позволяет исключить риск попадания на завод тлеющих или горящих материалов, которые могут быть невидимы для человеческого глаза в закрытом кузове спецтехники.
Случаи размещения в контейнерах тлеющих отходов возможны как летом, так и зимой. Из-за недостаточной осторожности жителей в них могут оказаться не до конца потушенные угли, окурки или зола. Это создает риск возгорания, который мы стремимся предотвратить благодаря дополнительным мерам контроля, — рассказали в пресс-службе ООО «ТЭО».
Процедура досмотра транспорта, въезжающего на завод или направляющегося на полигон, включает в себя пять этапов контроля:
Отметим, транспортные средства, не прошедшие проверку, к въезду на территорию завода не допускаются. В случае срабатывания радиационных датчиков специалисты МСЗ вызывают специализированные службы для дальнейшей работы с содержимым автомобиля.