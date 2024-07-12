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Updated Сегодня, 04:59

Отходы на мусоросортировочном заводе в Тюмени проверяют тепловизором

Отходы на мусоросортировочном заводе в Тюмени проверяют тепловизором

12 июля 2024, 04:57
Фото: ТЭО
Перед тем как попасть на территорию тюменского МСЗ, автомобили с отходами проходят единый многоэтапный контроль в рамках системы обеспечения безопасности. Ключевым моментом является тепловизионная проверка, которая осуществляется с помощью специализированного оборудования, установленного на КПП.

Тепловизионный анализ транспортных средств выполняется в режиме реального времени. Оборудование позволяет исключить риск попадания на завод тлеющих или горящих материалов, которые могут быть невидимы для человеческого глаза в закрытом кузове спецтехники.

Случаи размещения в контейнерах тлеющих отходов возможны как летом, так и зимой. Из-за недостаточной осторожности жителей в них могут оказаться не до конца потушенные угли, окурки или зола. Это создает риск возгорания, который мы стремимся предотвратить благодаря дополнительным мерам контроля, — рассказали в пресс-службе ООО «ТЭО».

Процедура досмотра транспорта, въезжающего на завод или направляющегося на полигон, включает в себя пять этапов контроля:

  • Идентификация транспортного средства.
  • Двойной визуальный осмотр. Он необходим при въезде и на этапе выгрузки, чтобы обнаружить запрещенные к захоронению или опасные отходы.
  • Радиометрический контроль для выявления радиоактивных материалов.
  • Тепловизионный анализ для обнаружения скрытых источников тепла.
  • Взвешивание с последующим внесением данных в автоматизированную систему учета отходов и передачей информации в государственную информационную систему с фото- и видеофиксацией.

Отметим, транспортные средства, не прошедшие проверку, к въезду на территорию завода не допускаются. В случае срабатывания радиационных датчиков специалисты МСЗ вызывают специализированные службы для дальнейшей работы с содержимым автомобиля.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Экология#Безопасность#Проверка#Контроль#Отходы#Мусоросортировочный завод#ТЭО
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