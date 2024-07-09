На севере Тюменской области посетитель покончил с собой в торговом центре

Ранее «Наш город» сообщал, что ежегодно в Тюменской области самостоятельно лишают себя жизни порядка двух сотен жителей. Коэффициент смертности в 2022 году составлял 12,8 на 100 тысяч населения. Для сравнения, коэффициент смертности в ДТП составлял 9,3 на 100 тысяч.