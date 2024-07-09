На севере Тюменской области посетитель покончил с собой в торговом центре

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Как передает Muksun.fm, поступок совершил мужчина средних лет. ЧП произошло в одном из магазинов торгового центра NordStar.
«Вартовчанин выбрал для этого один из отделов, где торгуют товарами для дома. Что стало причиной, не сообщается. Но сотрудники точки в ужасе после случившегося», — пишет издание.
Сейчас делом занимаются правоохранительные органы. Подробности ЧП неизвестны.
Ранее «Наш город» сообщал, что ежегодно в Тюменской области самостоятельно лишают себя жизни порядка двух сотен жителей. Коэффициент смертности в 2022 году составлял 12,8 на 100 тысяч населения. Для сравнения, коэффициент смертности в ДТП составлял 9,3 на 100 тысяч.