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Updated Сегодня, 09:40

На севере Тюменской области посетитель покончил с собой в торговом центре

На севере Тюменской области посетитель покончил с собой в торговом центре

9 июля 2024, 09:37
Фото: 1MI
Житель Нижневартовска (Тюменская область, ХМАО) покончил жизнь самоубийством (18+) на глазах у посетителей торгового центра. Кадры инцидента попали в Интернет.

Как передает Muksun.fm, поступок совершил мужчина средних лет. ЧП произошло в одном из магазинов торгового центра NordStar.

«Вартовчанин выбрал для этого один из отделов, где торгуют товарами для дома. Что стало причиной, не сообщается. Но сотрудники точки в ужасе после случившегося», — пишет издание.
Видео: Муксун.fm

Сейчас делом занимаются правоохранительные органы. Подробности ЧП неизвестны.

Ранее «Наш город» сообщал, что ежегодно в Тюменской области самостоятельно лишают себя жизни порядка двух сотен жителей. Коэффициент смертности в 2022 году составлял 12,8 на 100 тысяч населения. Для сравнения, коэффициент смертности в ДТП составлял 9,3 на 100 тысяч.

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