Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками СВО и их семьями

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел встречу с семьями участников СВО. В преддверии Дня семьи, любви и верности к беседе с губернатором присоединились бойцы, которые находятся в отпуске, а также их родственники. Они обсудили меры поддержки семей и связанные с СВО инициативы.