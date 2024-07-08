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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками СВО и их семьями

Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками СВО и их семьями

8 июля 2024, 14:41
Фото: со страницы Дмитрия Артюхова
Они обсудили меры поддержки и новые инициативы.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел встречу с семьями участников СВО. В преддверии Дня семьи, любви и верности к беседе с губернатором присоединились бойцы, которые находятся в отпуске, а также их родственники. Они обсудили меры поддержки семей и связанные с СВО инициативы.

Сертификатом на покупку всего необходимого к школе, который с начала лета выдаем многодетным, теперь смогут воспользоваться и семьи наших защитников. 15 тысяч рублей на одежду и канцтовары для каждого ребенка значительно поддержат семейный бюджет, — поделился губернатор ЯНАО в соцсетях.

Также для плетения маскировочных сетей будет выделено просторное помещение. Кроме того, планируется реализовать инициативу участника спецоперации о награждении ямальских женщин, которые помогают фронту.

#Общество#Россия#Губернатор#Многодетные семьи#День семьи, любви и верности#Дмитрий Артюхов#Награждение#Спецоперация#СВО#Меры поддержки
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