Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками СВО и их семьями

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел встречу с семьями участников СВО. В преддверии Дня семьи, любви и верности к беседе с губернатором присоединились бойцы, которые находятся в отпуске, а также их родственники. Они обсудили меры поддержки семей и связанные с СВО инициативы.
Сертификатом на покупку всего необходимого к школе, который с начала лета выдаем многодетным, теперь смогут воспользоваться и семьи наших защитников. 15 тысяч рублей на одежду и канцтовары для каждого ребенка значительно поддержат семейный бюджет, — поделился губернатор ЯНАО в соцсетях.
Также для плетения маскировочных сетей будет выделено просторное помещение. Кроме того, планируется реализовать инициативу участника спецоперации о награждении ямальских женщин, которые помогают фронту.