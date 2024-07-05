За бизнес наказали. Юный ишимец решил стать подставным руководителем и попал под суд

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Информацию о приговоре жителю Ишимского района передает пресс-служба тюменской прокуратуры. Наивному парню предложили стать подставным лицом компании, к которой он бы не имел никакого отношения, а просто бы числился руководителем. На это подсудимый согласился.
Для того, чтобы осуществить задуманное, молодой человек поехал в Курган, где нотариально заверил себя как руководителя общества с ограниченной ответственностью.
Задержали новоиспеченного генерального директора компании по горячим следам. Суд назначил ему 200 часов исправительных работ.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени мать полгода закрывала глаза на домогательства к своей дочери.