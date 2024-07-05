nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Юный ишимец решил стать подставным руководителем и попал под суд

За бизнес наказали. Юный ишимец решил стать подставным руководителем и попал под суд

5 июля 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney

Юный ишимец решил стать подставным руководителем и попал под суд

19-летний ишимец, решивший подзаработать, решил помочь мошенникам в необычной схеме. По их указанию он должен был стать подставным лицом — учредителем ООО.
Сюжет
Суд

Информацию о приговоре жителю Ишимского района передает пресс-служба тюменской прокуратуры. Наивному парню предложили стать подставным лицом компании, к которой он бы не имел никакого отношения, а просто бы числился руководителем. На это подсудимый согласился.

Для того, чтобы осуществить задуманное, молодой человек поехал в Курган, где нотариально заверил себя как руководителя общества с ограниченной ответственностью.

Задержали новоиспеченного генерального директора компании по горячим следам. Суд назначил ему 200 часов исправительных работ.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени мать полгода закрывала глаза на домогательства к своей дочери.

Читайте также:
Девочка из Тюмени родила от родного братаВ Тюмени будут судить виновника смертельной аварии с грузовикамиГоре-мать из Тюменской области полгода закрывала глаза на домогательства к ее дочери
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Суд#Прокуратура#Новости тюмени
Подпишитесь
Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО
Сегодня, 08:03
День семьи, любви и верности в 2024 году: история праздника и традиции
Сегодня, 07:20
Давно придумано японцами: тюменский миллионер поддержал идею сна на рабочем месте
Сегодня, 05:47
Быстрый тест на эрудицию! Только 3% людей могут правильно ответить на эти вопросы
Сегодня, 06:05
Когда начнет спадать жара в Тюмени? Подробный прогноз погоды на выходные
Сегодня, 08:00
Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы
Сегодня, 02:16