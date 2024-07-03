В Тюмени будут судить виновника смертельной аварии с грузовиками

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По данным следствия, смертельная авария произошла на федеральной трассе Тюмень — Омск. Водитель одного из грузовиков, допустил столкновение со второй встречной машиной, выехал на встречную полосу и врезался в еще одну фуру.
«В результате ДТП водителю автомобиля 46123-0000011-31 причинен тяжкий вред здоровью, а пассажир погиб», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Обвинительное заключение уже готово. Дело направлено в суд.
Ранее «Наш город сообщал, что дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 14 апреля, утром. На 293-м километре автодороги в Ишимском районе столкнулись три большегруза.