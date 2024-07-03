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Updated Сегодня, 09:13

В Тюмени будут судить виновника смертельной аварии с грузовиками

В Тюмени будут судить виновника смертельной аварии с грузовиками

3 июля 2024, 09:11
Фото: 1MI
Ишимский районный су рассмотрит уголовное дело в отношении виновника аварии с большегрузами. ДТП произошло в апреле этого года.
Сюжет
ДТП

По данным следствия, смертельная авария произошла на федеральной трассе Тюмень — Омск. Водитель одного из грузовиков, допустил столкновение со второй встречной машиной, выехал на встречную полосу и врезался в еще одну фуру.

«В результате ДТП водителю автомобиля 46123-0000011-31 причинен тяжкий вред здоровью, а пассажир погиб», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Фото: ГИБДД Тюменской области

Обвинительное заключение уже готово. Дело направлено в суд.

Ранее «Наш город сообщал, что дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 14 апреля, утром. На 293-м километре автодороги в Ишимском районе столкнулись три большегруза.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#ДТП#Прокуратура#Новости тюмени#Тюменский суд
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