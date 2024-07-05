Рост почти в 1,5 раза: в Тюмени произошел всплеск заражений опасной инфекцией

Что касается гонореи, то за последний год число заражений увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2022 годом. Заболеваемость преимущественно регистрировалась среди городских жителей — 97,7%, показатель — 23,2, среди сельских жителей показатель 1,3 на 100 тысяч населения. Высокий уровень заболеваемости сохраняется Тюмени, показатель составил 28,8 на 100 тысяч населения. У подростков в возрасте от 15 до 18 лет было выявлено 8 случаев гонореи.