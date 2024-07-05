Рост почти в 1,5 раза: в Тюмени произошел всплеск заражений опасной инфекцией

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
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Всего было зарегистрировано 155 случаев сифилиса. Для сравнения, годом ранее — 137. По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, большая часть заразившихся — городские жители (90,3%). При этом неблагополучной территорией, превышающей среднеобластной, показатель является Тюмень — показатель 15,8 на 100 тысяч населения. Выявлено три случая сифилиса у подростков старше 14 лет.
Что касается гонореи, то за последний год число заражений увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2022 годом. Заболеваемость преимущественно регистрировалась среди городских жителей — 97,7%, показатель — 23,2, среди сельских жителей показатель 1,3 на 100 тысяч населения. Высокий уровень заболеваемости сохраняется Тюмени, показатель составил 28,8 на 100 тысяч населения. У подростков в возрасте от 15 до 18 лет было выявлено 8 случаев гонореи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 0,5%. Всего было выявлено более 1 тысячи случаев.