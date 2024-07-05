На Тюмень надвигается штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Еще будет град

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В Тюмени 5 июля в течение дня синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди, в утренние и дневные часы грозы. Утром температура воздуха составит +25…+30, к полудню столбики термометров поднимутся до +31…+32, в темное время суток покажут +20…+25. Скорость ветра составит 3,2-5,1 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:52, закат в 21:33, продолжительность дня 17 часов 41 минута.
В Тобольске в пятницу, 5 июля, ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня, утром вероятна гроза. Температура воздуха в утренние часы составит +22….+29, днем термометры покажут +29….+30, в темное время суток ожидается +19…+24. Скорость ветра составит 3,2-4,6 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:32, закат в 21:31, продолжительность дня 17 часов 59 минут.
В Ишиме в последний рабочий день этой недели ожидается пасмурна погода, грозы и дожди в течение дня. +19…+26 утром, +25…+28 в дневные часы и +19…+20 в темное время суток. Скорость ветра составит 2,7-4,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:44, закат в 21:09, продолжительность дня 17 часов 25 минут.