nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 01:01

Published Сегодня, 01:01

Modified Сегодня, 01:01

Updated Сегодня, 01:01

Жара вернулась в Тюмень в компании с грозами и градом

На Тюмень надвигается штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Еще будет град

5 июля 2024, 01:01
Фото: 1MI

Жара вернулась в Тюмень в компании с грозами и градом

На юге Тюменской области в пятницу, 5 июля, обрушатся ливни и грозы. Метеорологи также прогнозируют в отдельных районах выпадение града. Скорость ветра составит 8-13 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до+28….+33, в темное время суток ожидается +14…+18.

В Тюмени 5 июля в течение дня синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди, в утренние и дневные часы грозы. Утром температура воздуха составит +25…+30, к полудню столбики термометров поднимутся до +31…+32, в темное время суток покажут +20…+25. Скорость ветра составит 3,2-5,1 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:52, закат в 21:33, продолжительность дня 17 часов 41 минута.

В Тобольске в пятницу, 5 июля, ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня, утром вероятна гроза. Температура воздуха в утренние часы составит +22….+29, днем термометры покажут +29….+30, в темное время суток ожидается +19…+24. Скорость ветра составит 3,2-4,6 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:32, закат в 21:31, продолжительность дня 17 часов 59 минут.

«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани
Узнать подробнее

В Ишиме в последний рабочий день этой недели ожидается пасмурна погода, грозы и дожди в течение дня. +19…+26 утром, +25…+28 в дневные часы и +19…+20 в темное время суток. Скорость ветра составит 2,7-4,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:44, закат в 21:09, продолжительность дня 17 часов 25 минут.

Читайте также:
В Тюменской области из-за вспышки бешенства закрыли на карантин целое селоНа трассе Тюмень-Омск наконец-то разберутся с участком, вызывающим постоянные пробкиШкольник в Тюменской разбился насмерть на мопеде на лесной дороге
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Ишимский район#Град#Жара
Подпишитесь
Народ требует комфорта! Что не так с общественным транспортом в Тюмени?
Вчера, 07:37
Самим покупать ПВО? Как тюменские заводы будут защищать от атак беспилотников?
Вчера, 08:27
«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани
Вчера, 09:27
Вейпы, бургеры и стресс! Почему в Тюмени «молодеют» инфаркт и ишемия?
Вчера, 08:07
Куда поступать? Цены, необходимые баллы и бюджетные места в ВУЗах Тюменской области
Вчера, 10:34
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Вчера, 10:11