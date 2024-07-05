На Тюмень надвигается штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Еще будет град

В Ишиме в последний рабочий день этой недели ожидается пасмурна погода, грозы и дожди в течение дня. +19…+26 утром, +25…+28 в дневные часы и +19…+20 в темное время суток. Скорость ветра составит 2,7-4,5 м/с.