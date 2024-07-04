Лучшим спортсменам Тюмени увеличили выплаты до 2 млн рублей

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Отметим, что с нововведениями, лучшие спортсмены смогут получить до двух миллионов рублей.
«Выплата спортсменам Тюменской области достигшим высоких результатов на Всероссийской спартакиаде по летним, зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов (на время действия ограничений допуска россиян к участию у международных соревнованиях). За первое место — 2 000 тыс. рублей, за второе место — 1500 тыс. рублей, за третье место — 1000 тыс. рублей», — пишет ura.ru со ссылкой на документ.
Прежде лучшим спортсменам региона выплачивали до 200 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что торжества, посвященные 438-летию, пройдут в областной столице в конце июля. По предварительным данным, на праздник потратят из бюджета 20,5 миллиона рублей.