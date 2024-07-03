Тюменские власти построят западный обход города

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Updated Сегодня, 15:54
Отмечается, что эти планы являются первоочередными.
«К первоочередным мероприятиям отнесены: строительство западного обхода с транспортными развязками разных уровней, на пересечении улиц Калинина и Закалужской, Червишевского тракта и Солнечной. Проектные путепроводы через железную дорогу при строительстве западного обхода предлагаются в створе улицы Аккумуляторной», — пишет ura.ru со ссылкой на документ.
Кроме того, специалисты предусмотрели мосты через Туру рядом с деревообрабатывающим комбинатом и в створе улицы Мысовской.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на объездной дороге в районе Федюнинского грузовик протаранил ограждение, а затем перевернулся. Водитель отказался от госпитализации.