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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Тюменские власти построят западный обход города

Тюменские власти построят западный обход города

3 июля 2024, 15:52
Фото: 1MI
Строительство западного обхода Тюмени, новых развязок и мостов планируют местные власти. Это следует из программы комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2040 года.

Отмечается, что эти планы являются первоочередными.

«К первоочередным мероприятиям отнесены: строительство западного обхода с транспортными развязками разных уровней, на пересечении улиц Калинина и Закалужской, Червишевского тракта и Солнечной. Проектные путепроводы через железную дорогу при строительстве западного обхода предлагаются в створе улицы Аккумуляторной», — пишет ura.ru со ссылкой на документ.

Кроме того, специалисты предусмотрели мосты через Туру рядом с деревообрабатывающим комбинатом и в створе улицы Мысовской.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на объездной дороге в районе Федюнинского грузовик протаранил ограждение, а затем перевернулся. Водитель отказался от госпитализации.

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