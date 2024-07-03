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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В лесах тюменской области за последние два месяца потерялось 13 человек

Берите свисток. В лесах тюменской области за начало лета потерялось 13 человек

3 июля 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney

В лесах тюменской области за последние два месяца потерялось 13 человек

В Тюменской области за последние два месяца потерялось 13 человек. Основная причина — безответственность людей, которые уходят в глушь, не предупреждая друзей и родственников о том, куда они отправляются.

Информацию о потерявшихся в Тюменской области за последние два месяца передает портал «Тюменская линия». При этом, 11 человек из всех потерявшихся были найдены волонтерами и спасателями.

При этом сотрудники МЧС просят всех, кто уходит или отдыхает в отдаленных от цивилизации местах и планирует изучать лесные массивы заранее сообщать близким о том, куда они идут, а также брать с собой еду, запас воды и свисток, чтобы подать звуковой сигнал поисковикам, если заблудился.

Напомню, что в начале июня в лесах тюменской области потерялись брат и сестра, ушедших на природу с дедушкой. Искали детей несколько дней.

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