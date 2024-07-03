Берите свисток. В лесах тюменской области за начало лета потерялось 13 человек

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Информацию о потерявшихся в Тюменской области за последние два месяца передает портал «Тюменская линия». При этом, 11 человек из всех потерявшихся были найдены волонтерами и спасателями.
При этом сотрудники МЧС просят всех, кто уходит или отдыхает в отдаленных от цивилизации местах и планирует изучать лесные массивы заранее сообщать близким о том, куда они идут, а также брать с собой еду, запас воды и свисток, чтобы подать звуковой сигнал поисковикам, если заблудился.
Напомню, что в начале июня в лесах тюменской области потерялись брат и сестра, ушедших на природу с дедушкой. Искали детей несколько дней.