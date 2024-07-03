Берите свисток. В лесах тюменской области за начало лета потерялось 13 человек

При этом сотрудники МЧС просят всех, кто уходит или отдыхает в отдаленных от цивилизации местах и планирует изучать лесные массивы заранее сообщать близким о том, куда они идут, а также брать с собой еду, запас воды и свисток, чтобы подать звуковой сигнал поисковикам, если заблудился.