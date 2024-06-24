50-летний автомобилист пропал в Тюменской области

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В Тюменской области пропал 50-летний Александр Черемнов. Местонахождение мужчины неизвестно с 22 июня, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
Рост пропавшего — 187 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые. Он был одет в темно-синюю футболку, темно-синие спортивные штаны и синие кроссовки.
Мужчина может находиться в Тюмени или Ишиме. Возможно, он передвигается на черной ВАЗ-2114. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 75-летний пенсионер. Мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении. Волонтеры сообщили, что он найден живым.