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50-летний автомобилист пропал в Тюменской области

50-летний автомобилист пропал в Тюменской области

24 июня 2024, 02:42
Фото: Изображение Midjourney
Мужчину ищут в Тюмени и Ишиме, но находиться он может в любом городе. Возможно, он передвигается на отечественной легковушке.

В Тюменской области пропал 50-летний Александр Черемнов. Местонахождение мужчины неизвестно с 22 июня, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего — 187 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые. Он был одет в темно-синюю футболку, темно-синие спортивные штаны и синие кроссовки.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Мужчина может находиться в Тюмени или Ишиме. Возможно, он передвигается на черной ВАЗ-2114. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 75-летний пенсионер. Мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении. Волонтеры сообщили, что он найден живым.

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