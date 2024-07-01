Эпилептиков не берем! Тобольская дума выдвинула требования к кандидатам на пост мэра

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В документе о проведении конкурса на должность главы Тобольска указано, что кандидат должен подать все необходимые документы до 19 июля. В перечень условий, запрещающих гражданину участвовать в выборах включены:
Каждому кандидату помимо базовых документов необходимо будет подтвердить, что он не страдает от заболеваний, указанных в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984Н. В их число входят психические расстройства, такие как:
Также не примут кандидатуру человека, который болен расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ. Закрыта дорога к креслу главы города и для эпилептиков.
«На самом деле эти заболевания давно включены в перечень ограничений, связанных с муниципальной службой. Из нововведений к требованиям — статус иноагента, но и оно в целом закономерно», — объяснил «Нашему городу» политолог Максим Дерябин.
После отбора анкет, 30 июля пройдет заседание конкурсной комиссии, в рамках которой депутаты путем тайного голосования выберут одного из кандидатов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что экс-глава Тобольска Максим Афанасьев 1 июля приступил к исполнению полномочий главы Тюмени.