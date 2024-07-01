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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Главу Тобольска местные депутаты выберут 30 июля.

Эпилептиков не берем! Тобольская дума выдвинула требования к кандидатам на пост мэра

1 июля 2024, 10:55
Фото: 1MI
Главу Тобольска местные депутаты выберут 30 июля.

Главу Тобольска местные депутаты выберут 30 июля

Городская дума Тобольска объявила конкурс на место главы города. Собирать анкеты кандидатов депутаты начнут уже в 5 июня. 30 числа неродные избранники методом тайного голосования выберут нового мэра.
Сюжет
Выборы

В документе о проведении конкурса на должность главы Тобольска указано, что кандидат должен подать все необходимые документы до 19 июля. В перечень условий, запрещающих гражданину участвовать в выборах включены:

  • несвоевременная подача анкеты;
  • снятие полномочий главы города при досрочном прекращении полномочий;
  • попадание в реестр иноагентов.

Каждому кандидату помимо базовых документов необходимо будет подтвердить, что он не страдает от заболеваний, указанных в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984Н. В их число входят психические расстройства, такие как:

  • шизофрения;
  • расстройство настроения;
  • расстройства привычек и влечений;
  • умственная отсталость.

Также не примут кандидатуру человека, который болен расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ. Закрыта дорога к креслу главы города и для эпилептиков.

«На самом деле эти заболевания давно включены в перечень ограничений, связанных с муниципальной службой. Из нововведений к требованиям — статус иноагента, но и оно в целом закономерно», — объяснил «Нашему городу» политолог Максим Дерябин.

После отбора анкет, 30 июля пройдет заседание конкурсной комиссии, в рамках которой депутаты путем тайного голосования выберут одного из кандидатов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что экс-глава Тобольска Максим Афанасьев 1 июля приступил к исполнению полномочий главы Тюмени.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Выборы#Городская Дума#Максим Афанасьев
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