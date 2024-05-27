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Депутаты Тобольской думы выбрали главой города Максима Афанасьева

Имя нового мэра назвали в Тобольске. Его кандидатуру поддержали почти единогласно

27 мая 2024, 08:44
Фото: тг-канал Максим Афанасьев

Депутаты Тобольской думы выбрали главой города Максима Афанасьева

Депутаты Тобольской городской думы выбрали нового мэра города. На кресло главы администрации Тобольска претендовали два кандидата — действующий мэр Максим Афанасьев и депутат Тобольской городской думы, технический директор АО «Югор» Максим Захаров.
Сюжет
Выборы

Практически единогласно на должность мэра был избран Максим Афанасьев — за него проголосовали 20 депутатов из 21. В пользу Захарова был отдан лишь один голос.

«С большой радостью сообщаю, что сегодня, практически единогласно, избран депутатами Тобольской городской думы VII главой города Тобольска на предстоящие пять лет. Это большая честь для меня, ваша поддержка, ваше доверие, дорогие тоболяки», — сообщил Максим Афанасьев.

И пообещал, что в ближайшую пятилетку в городе будут построены новая поликлиника, концертный зал, обустроены городской муниципальный пляж, продолжится работа по модернизации образовательных учреждений, преобразованию в сфере ЖКХ и строительству инфраструктуры земельных участков многодетных семей.

Ранее «Наш Город» писал, что власти перенесли дату избрания выборов главы администрации Тобольска на один день. Изначально заседание гордумы планировали провести 28 мая.

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