Имя нового мэра назвали в Тобольске. Его кандидатуру поддержали почти единогласно

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Практически единогласно на должность мэра был избран Максим Афанасьев — за него проголосовали 20 депутатов из 21. В пользу Захарова был отдан лишь один голос.
«С большой радостью сообщаю, что сегодня, практически единогласно, избран депутатами Тобольской городской думы VII главой города Тобольска на предстоящие пять лет. Это большая честь для меня, ваша поддержка, ваше доверие, дорогие тоболяки», — сообщил Максим Афанасьев.
И пообещал, что в ближайшую пятилетку в городе будут построены новая поликлиника, концертный зал, обустроены городской муниципальный пляж, продолжится работа по модернизации образовательных учреждений, преобразованию в сфере ЖКХ и строительству инфраструктуры земельных участков многодетных семей.
Ранее «Наш Город» писал, что власти перенесли дату избрания выборов главы администрации Тобольска на один день. Изначально заседание гордумы планировали провести 28 мая.