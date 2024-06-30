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Posted 30 июня, 12:42

Published 30 июня, 12:42

Modified Сегодня, 20:45

Updated Сегодня, 20:45

Студенты Тюменского медунивера прошли учебную практику в ОКБ №1

Студенты Тюменского медунивера прошли учебную практику в ОКБ №1

30 июня 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney
К концу третьего курса студентам медицинского вуза предстоит определиться с будущей специальностью. В этом им может помочь практика, которую в этом году будущие врачи прошли в Областной клинической больнице №1, сообщает пресс-служба депздрава региона.

Конкуренция — двигатель прогресса и медицина не исключение. Современное общество предъявляет высокие требования к врачам. В связи с этим в системе высшего медицинского образования меняются подходы к отбору молодых специалистов.

В концу третьего курса студентам медицинского вуза предстоит определиться с будущей специальностью. Чтобы не ошибиться в этом вопросе, учащимся предложили пройти учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля в ОКБ №1. 240 человек посетили данное мероприятие.

Инициаторами этой программы стали сотрудники кафедры респираторной медицины ТюмГМУ под руководством главного врача ОКБ №1 — Ивана Борисовича Попова.

«Для студентов — это отличный шанс получить полезную информацию от ведущих специалистов и увидеть уровень к которому нужно стремиться. К тому же в ОКБ №1 активно развита программа наставничества. Главный врач И. Б. Попов, в своем приветственном слове, подчеркнул, что в практическую медицину нужно входить как можно раньше — прикрепляться к учреждению, дежурить, выбрать себе наставника. Мы же, в свою очередь, имеем возможность присмотреть для себя будущих перспективных сотрудников», — рассказала и. о. заместителя главного врача ОКБ №1 по медицинской части хирургического стационара Лусине Арутюнян.

Сотрудники ОКБ №1 выступили с докладами. Они рассказали студентам о торакальной хирургии, о состоянии трансплантологической помощи в Тюменской области, о современных возможностях лабораторной лучевой диагностики, о новшествах рентгенхирургии, о мультидисциплинарной работе. Также эксперты обратили внимание студентов на то, какими человеческими качествами должен обладать начинающий медик, чтобы стать достойным врачом.

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