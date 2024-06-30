Студенты Тюменского медунивера прошли учебную практику в ОКБ №1

«Для студентов — это отличный шанс получить полезную информацию от ведущих специалистов и увидеть уровень к которому нужно стремиться. К тому же в ОКБ №1 активно развита программа наставничества. Главный врач И. Б. Попов, в своем приветственном слове, подчеркнул, что в практическую медицину нужно входить как можно раньше — прикрепляться к учреждению, дежурить, выбрать себе наставника. Мы же, в свою очередь, имеем возможность присмотреть для себя будущих перспективных сотрудников», — рассказала и. о. заместителя главного врача ОКБ №1 по медицинской части хирургического стационара Лусине Арутюнян.