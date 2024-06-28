Рубить или потерпеть? Тюменцы спорят о значимости тополей в городе

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Тюменцы устроили большую дискуссию обсуждая, что делать с тюменскими тополями, которые каждое лето заполоняют город пухом и не дают свободно дышать аллергикам. Некоторые сочли предложение Афанасьева убрать существующие тополя и заменить их другими деревьями вполне закономерным и благоприятным, ведь это решит проблему.
«Помимо пуха, они же ещё вырастают выше пятиэтажек, в квартирах летом темно, как в пещерах. Улицу не видно, на клумбах цветы в тени не растут, и даже сорняки, ну и сырость ещё. А чтоб сделали обрезку, это нужно не один день побегать и написать не одну бумажку», — перечисляет проблемы, возникающие из-за тополей тюменка Ольга Караульных.
Однако другие тюменцы указывают, что тополя Тюмени категорически необходимы, так как они впитывают влагу из почвы, что для нашего болотистого города необходимо, а также эффективно очищают воздух.
«А ещё, тополь поглощает сернистый газ, аммиак, оксиды азота и другие вредные для человека вещества. Листья тополя аккумулируют городскую пыль. Одно дерево тополя белого „собирает“ 53 кг пыли за вегетационный сезон. При этом тополь „работает“ не только листьями, но и ветками, и корнями. А еще тополь выделяет фитонциды. Эти активные вещества убивают стафилококки, кишечные палочки, грибные инфекции», — парирует тюменка Инна.
И спор горожане готовы вести бесконечно, а потому мы решили обратиться к специалиста, которые бы оценили аргументы горожан и предложили свое решение проблемы.
Как рассказала «Нашему городу» врач аллерголог-иммунолог ОКБ № 1 Федор Жвавый, аллергии на тополиный пух не существует.
«Некоторые говорят, что у них аллергия на тополиный пух, но он сам по себе аллергеном быть не может. Пух механически переносит на себе всякую пыль, другие аллергены, которые и вызывают чихание, кашель, насморк», — объясняет врач.
А потому нельзя сказать, что проблемой местных аллергиков становятся именно тополя. Однако эти деревья все же связаны с учащающимися ухудшениями состояние среди страдающих от аллергии тюменцев.
Однако есть и еще одна серьезная угроза, возникающая из-за распространения тополиного пуха. Многие не понаслышке знают о том, как быстро он вспыхивает и распространяет огонь. И если вы думаете, что случаи поджигания пуза в городе встречаются не так часто, то увы, это не так. Порою в сутки может быть зафиксировано более десятка подобных эпизодов.
Тюменские спасатели говорят о том, что в этом году уже более 20 раз спасатели выезжали на тушение тополиного пуха. Порою он загорается случайно, но иногда люди поджигают его намеренно — ради развлечения. В обоих случаях возгорание представляет серьезную опасность для города изз-за темпов распространения очага возгорания.
Однако недооценивать вклад тополей в экологическую обстановку нельзя. Дело в том, что тополь — это наиболее эффективное дерево для очистки воздуха. К тому же оно и вправду отводит лишнюю влагу из почвы. Об этом «Нашему городу» рассказала доктор биологических наук Валентина Тузова.
«Тополь крайне эффективно фильтрует пыль, производит колоссальные объемы кислорода и интенсивно увлажняет воздух. Корневая система и свойства тополя создают благоприятные условия для других деревьев, особенно для тех, что не могут расти в болотистой почве из-за избытка влаги», — объясняет биолог.
Во многом именно для этих целей в период активного благоустройства Тюмени, именно этими деревьями засаживали весь город.
Однако решение у дискуссионной проблемы все же есть. Специалисты в сфере озеленения давно продвигают пирамидальный тополь — это то же дерево, но не производящее пух. А потому оно вполне сможет заменить деревья, которые так досаждают многим тюменцам.
Однако даже опрошенные эксперты отметили, что сначала необходимо высадить «безпуховые» тополя, а уже потом заниматься даже не вырубкой, а пересадкой тех, что производят пух. Так их можно вывезти их за пределы города и даже создать особый парк.
Все же озеленение городу не повредит, а замена деревьев должна быть постепенно и равноценной, чтобы вместо ветвистых и больших тополей у нас не появились едва проросшие саженцы, которые будут не готовы выполнять те же функции, от которых существенно зависит городская экология.