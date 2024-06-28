Рубить или потерпеть? Тюменцы спорят о значимости тополей в городе

Однако есть и еще одна серьезная угроза, возникающая из-за распространения тополиного пуха. Многие не понаслышке знают о том, как быстро он вспыхивает и распространяет огонь. И если вы думаете, что случаи поджигания пуза в городе встречаются не так часто, то увы, это не так. Порою в сутки может быть зафиксировано более десятка подобных эпизодов.