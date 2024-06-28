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Тюменцы спорят о значимости тополей в городе

Рубить или потерпеть? Тюменцы спорят о значимости тополей в городе

28 июня 2024, 08:42
Фото: 1MI
Тюменцы спорят о значимости тополей в городе

Тюменцы спорят о значимости тополей в городе

Предложение нового главы Тюмени Максима Афанасьева, высаживать в Тюмени новые растения вместо тополей, горожане восприняли неоднозначно. Одни убеждены, что неделю тополиного пуха можно потереть, ради сохранения благоприятных для экологии деревьев. Другие же считают, что так жить уже невозможно.

Битва за тополь

Тюменцы устроили большую дискуссию обсуждая, что делать с тюменскими тополями, которые каждое лето заполоняют город пухом и не дают свободно дышать аллергикам. Некоторые сочли предложение Афанасьева убрать существующие тополя и заменить их другими деревьями вполне закономерным и благоприятным, ведь это решит проблему.

«Помимо пуха, они же ещё вырастают выше пятиэтажек, в квартирах летом темно, как в пещерах. Улицу не видно, на клумбах цветы в тени не растут, и даже сорняки, ну и сырость ещё. А чтоб сделали обрезку, это нужно не один день побегать и написать не одну бумажку», — перечисляет проблемы, возникающие из-за тополей тюменка Ольга Караульных.

Однако другие тюменцы указывают, что тополя Тюмени категорически необходимы, так как они впитывают влагу из почвы, что для нашего болотистого города необходимо, а также эффективно очищают воздух.

«А ещё, тополь поглощает сернистый газ, аммиак, оксиды азота и другие вредные для человека вещества. Листья тополя аккумулируют городскую пыль. Одно дерево тополя белого „собирает“ 53 кг пыли за вегетационный сезон. При этом тополь „работает“ не только листьями, но и ветками, и корнями. А еще тополь выделяет фитонциды. Эти активные вещества убивают стафилококки, кишечные палочки, грибные инфекции», — парирует тюменка Инна.

И спор горожане готовы вести бесконечно, а потому мы решили обратиться к специалиста, которые бы оценили аргументы горожан и предложили свое решение проблемы.

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Аллергический миф и опасность пожаров

Как рассказала «Нашему городу» врач аллерголог-иммунолог ОКБ № 1 Федор Жвавый, аллергии на тополиный пух не существует.

«Некоторые говорят, что у них аллергия на тополиный пух, но он сам по себе аллергеном быть не может. Пух механически переносит на себе всякую пыль, другие аллергены, которые и вызывают чихание, кашель, насморк», — объясняет врач.

А потому нельзя сказать, что проблемой местных аллергиков становятся именно тополя. Однако эти деревья все же связаны с учащающимися ухудшениями состояние среди страдающих от аллергии тюменцев.

Однако есть и еще одна серьезная угроза, возникающая из-за распространения тополиного пуха. Многие не понаслышке знают о том, как быстро он вспыхивает и распространяет огонь. И если вы думаете, что случаи поджигания пуза в городе встречаются не так часто, то увы, это не так. Порою в сутки может быть зафиксировано более десятка подобных эпизодов.

Тюменские спасатели говорят о том, что в этом году уже более 20 раз спасатели выезжали на тушение тополиного пуха. Порою он загорается случайно, но иногда люди поджигают его намеренно — ради развлечения. В обоих случаях возгорание представляет серьезную опасность для города изз-за темпов распространения очага возгорания.

Однако недооценивать вклад тополей в экологическую обстановку нельзя. Дело в том, что тополь — это наиболее эффективное дерево для очистки воздуха. К тому же оно и вправду отводит лишнюю влагу из почвы. Об этом «Нашему городу» рассказала доктор биологических наук Валентина Тузова.

«Тополь крайне эффективно фильтрует пыль, производит колоссальные объемы кислорода и интенсивно увлажняет воздух. Корневая система и свойства тополя создают благоприятные условия для других деревьев, особенно для тех, что не могут расти в болотистой почве из-за избытка влаги», — объясняет биолог.

Во многом именно для этих целей в период активного благоустройства Тюмени, именно этими деревьями засаживали весь город.

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Каков вердикт?

Однако решение у дискуссионной проблемы все же есть. Специалисты в сфере озеленения давно продвигают пирамидальный тополь — это то же дерево, но не производящее пух. А потому оно вполне сможет заменить деревья, которые так досаждают многим тюменцам.

Однако даже опрошенные эксперты отметили, что сначала необходимо высадить «безпуховые» тополя, а уже потом заниматься даже не вырубкой, а пересадкой тех, что производят пух. Так их можно вывезти их за пределы города и даже создать особый парк.

Все же озеленение городу не повредит, а замена деревьев должна быть постепенно и равноценной, чтобы вместо ветвистых и больших тополей у нас не появились едва проросшие саженцы, которые будут не готовы выполнять те же функции, от которых существенно зависит городская экология.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Деревья#Тюменская область#Новости тюмени#Спор#Тополиный пух
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