nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Мигрантам в Тюмени помогает адаптироваться проект «Мой новый друг»

Мигрантам в Тюмени помогает адаптироваться проект «Мой новый друг»

28 июня 2024, 14:00
Фото: PxHere.com
Детям иностранных граждан помогают адаптироваться в Тюменской области в рамках проекта «Мой новый друг». На занятиях с педагогами они подробно изучают русский язык и народные традиции.

В Тюмени детям мигрантов помогают адаптироваться в российское общество. В частности, для этого в школах №9 и №69 реализуется проект «Мой новый друг», передает агентство «Тюменская линия».

В рамках программы школьники из других стран подробно изучают русский язык и знакомятся с традициями. Занятия для детей проводятся в том числе и в летних пришкольных лагерях. Также детей привлекают к волонтерству.

Проведенные в рамках проекта занятия показали свою эффективность, поэтому он продолжит работать в будущем. Поддержку ему окажет правительство и департамент образования Тюменской области.

Читайте также:
Качество новостроек в Тюмени страдает из-за работы неквалифицированных мигрантовНелегальная экзотика: из Тюмени выдворят двух нигерийских проститутокПопались на дружбе с мигрантами: в тюменском отделе полиции прошли задержания
#Екатерина Саврухина#Общество#Тюмень#Мигранты#Педагоги
Подпишитесь
Тюменкам нельзя не рожать. Почему в Госдуме хотят запретить идеи чайлдфри?
Сегодня, 09:29
Заводы пустуют, а они продукты возят! Почему тюменцы предпочитают работу курьером?
Сегодня, 08:22
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Сегодня, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
Сегодня, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Сегодня, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Сегодня, 01:00