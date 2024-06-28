Мигрантам в Тюмени помогает адаптироваться проект «Мой новый друг»

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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В Тюмени детям мигрантов помогают адаптироваться в российское общество. В частности, для этого в школах №9 и №69 реализуется проект «Мой новый друг», передает агентство «Тюменская линия».
В рамках программы школьники из других стран подробно изучают русский язык и знакомятся с традициями. Занятия для детей проводятся в том числе и в летних пришкольных лагерях. Также детей привлекают к волонтерству.
Проведенные в рамках проекта занятия показали свою эффективность, поэтому он продолжит работать в будущем. Поддержку ему окажет правительство и департамент образования Тюменской области.